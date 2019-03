Els adolescents marxen "decebuts" amb les "mentides" del debat climàtic al Parlament Europeu

La Greta Thunberg no hi era. I cap altre dels 60 estudiants i activistes climàtics que sí que són des d'ahir a Estrasburg no ha pogut parlar davant dels eurodiputats a l'Eurocambra. Però, tot i així, han fet sentir la seva veu davant la premsa: "Farem vaga fins que recuperem el nostre futur", deia la Laura, una de les joves activistes climàtiques que segueixen l'impuls de Thunberg i que conformen avui un moviment global per salvar el planeta.

"Estem molt enfadats per no haver pogut parlar davant del plenari del Parlament Europeu, perquè hem assistit a una xerrameca sense sentit que ningú escoltava i no ens han permès ni tan sols expressar-nos", deia aquest matí de dimecres un altre dels activistes en roda de premsa des d'una sala annexa del Parlament d'Estrasburg.

Els joves han admès la seva "decepció" amb la sessió plenària sobre canvi climàtic que havien atès a primera hora del matí: "Tenim la sensació que bàsicament els polítics que han parlat deien el que creien que nosaltres volíem sentir però no en el que volen fer", deia Isabella Axelsson, també sueca i de 18 anys.

"El més important és que les mesures impulsades per la UE no són vinculants i no són suficients per mantenir-nos per sota de l'1,5 ºC d'escalfament global", denunciava el seu company Linus Steinmetz, activista alemany de 15 anys. "Diuen que ens escolten però estan mentint", afegeix.

Tot i així, han considerat "un èxit" el simple fet d'haver sigut convidats al Parlament, tot i que sense veu. Encara que s'emporten paraules buides dels europarlamentaris, la seva visita a Estrasburg ahir i avui ha sigut útil per al moviment climàtic perquè els ha servit per organitzar-se, ja que per fi han pogut reunir-se cara a cara amb molts companys d'altres països amb qui havien estat en contacte només telemàtic fins ara.

En aquests dos dies, els joves estudiants d'una vintena de països diferents, amb edats compreses entre els 10 i els 26 anys, han fet moltes reunions per decidir com tirar endavant les accions de protesta a partir d'ara, començant per la vaga d'estudiants i mobilització global convocada per a aquest divendres, 15 de març.

"Aquest moviment va començar amb una sola persona [Greta Thunberg] però va ser assumit per molts milers", afegia Steinmetz. Els activistes han volgut deixar clar que no s'alineen amb cap partit polític europeu o estatal, i han desmentit que donin suport als Verds europeus, sinó que són un moviment de base d'estudiants de molts països: "Tenim idiomes i cultures diferents però un objectiu comú, que és salvar el planeta per a tothom", deia la belga Anuna.

FridaysForFuture ha fet sortir als carrers unes 100.000 persones cada setmana en desenes de ciutats del món, per reclamar accions urgents i contundents per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i acabar amb els combustibles fòssils responsables del canvi climàtic. A més de la vaga escolar convocada cada divendres i de la gran mobilització global de divendres, preparen també altres accions importants, com una gran protesta al maig just abans de les eleccions europees.