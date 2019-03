Demanen incapacitar Bouteflika per impedir que es presenti a les eleccions algerianes

Una advocada suïssa ha demanat a un tribunal de Ginebra que el president algerià Abdelaziz Bouteflika sigui posat sota tutela per considerar que està incapacitat i corre perill de ser manipulat pel seu entorn, segons ha informat aquest dissabte el canal estatal RTS. L'octogenari dirigent està ingressat en una clínica d'aquesta localitat i ha anunciat la seva candidatura a les eleccions del pròxim 18 d'abril, decisió que ha provocat una onada de protestes al país magribí.

Saskia Ditisheim, presidenta de la branca suïssa de l'ONG Advocats Sense fronteres, va iniciar el tràmit divendres al Tribunal de Protecció de Nens i Adults, on va sol·licitar nomenar un o més tutors per fer-se càrrec de Bouteflika, de 82 anys i que amb prou feines pot valdre's per ell mateix des del vessament cerebral que va patir el 2013.

Une requête a été déposée vendredi devant un tribunal de Genève pour demander la mise sous curatelle du président algérien Abdelaziz #Bouteflika hospitalisé aux HUG.L'avocate qui agit pour le compte d’une citoyenne algérienne affirme que sa santé fragile l'expose à être manipulé. pic.twitter.com/1ILsZh11Yf — RTSinfo (@RTSinfo) 9 de març de 2019

En representació d'un ciutadà algerià, el nom del qual no ha transcendit, el dictamen de l'advocada considera que la fràgil salut del cap d'Estat l'exposa a ser manipulat pel seu entorn que pretén que revalidi la presidència del país a qualsevol preu malgrat les protestes ciutadanes, sobretot dels joves.

També va exigir que els tutors que siguin nomenats si s'accepta la petició puguin obtenir un certificat mèdic que indiqui si Bouteflika "està o no en condicions de governar un país", subratlla la lletrada.

Bouteflika està ingressat a l'Hospital Universitari de Ginebra (HUG) des del 24 de febrer i, encara que els mitjans oficials algerians van atribuir la visita a una "revisió de rutina", la prolongació de la seva estada a Suïssa ha disparat els rumors sobre l'estat de l'home que presideix Algèria des del 1999.

Desenes de milers d'algerians s'han manifestat en les últimes dues setmanes en contra que Bouteflika es presenti a les eleccions del 18 d'abril per a un possible cinquè mandat. Un centenar de persones ho van fer aquest dissabte davant de la seu de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans a Ginebra.

Segons l'advocada, tenint en compte la incapacitat de discerniment que possiblement pateix el president, és segurament fals que aquest presentés el passat 3 de març la seva candidatura, tal i com es va assenyalar de manera oficial, o que hagi emès un comunicat celebrant el caràcter pacífic de les protestes que s'han organitzat en resposta a la seva decisió.

"Quan un cap d'Estat algerià es troba en territori suís i es troba en un estat de salut greu, probablement manipulada pel seu seguici, crec que hi ha una responsabilitat de les autoritats de Suïssa", ha afegit Ditisheim en declaracions citades per l'agència local ATS.