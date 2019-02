L’aeroport de Heathrow acumula guants de làtex

El Regne Unit es prepara per al pitjor en cas que no hi hagi un acord sobre el Brexit amb Brussel·les i hagi de sortir de la Unió Europea per la porta del darrere. L’aeroport londinenc de Heathrow ha començat a emmagatzemar guants de làtex per als vigilants que fan l’escorcoll de l’equipatge i els passatgers. Sí, guants de làtex! El fet és que el Regne Unit no fabrica aquest tipus de producte. Tots els guants de làtex que es fan servir al país són importats de la resta de la Unió Europea, segons publicava ahir el diari britànic The Guardian. Un divorci de la UE sense acord suposaria que la importació d’aquests guants podria quedar bloquejada. I de moment les negociacions no van gens per bon camí: es troben en un punt mortmentre continua el compte enrere. Si no hi ha res que ho impedeixi, el 29 de març el Brexit es farà efectiu sense un acord.

El cap executiu de l’aeroport londinenc, John Holland-Kaye, es mostrava confiat ahir que Heathrow -que és el segon aeroport del món amb més moviment de passatgers: cada dia n’hi passen uns 200.000- continuarà operant sense problemes més enllà del 29 de març. Però admetia que des de l’aeroport s’estan prenent tot tipus de mesures preventives: s’estan emmagatzemant guants de làtex, i també el material que s’utilitza per a la detecció d’explosius. Aquest material també prové d’altres països de la Unió Europea -no té cap fabricant britànic- i l’aeroport fa temps que n’acumula per garantir que no en faltarà després del Brexit.

“El nostre sistema de transport d’equipatge és holandès i lògicament també ens estem assegurant que tenim prou peces de recanvi”, declara Holland-Kaye, tot i que admet que el més urgent, ara per ara, encara que soni estrany, són els esmentats guants. “No es pot fer un escorcoll si no es tenen guants”, argumenta.

Holland-Kaye va garantir ahir que els vols que s’enlairin des de Heathrow continuaran sent segurs en totes les circumstàncies després de la fatídica data del 29 de març, i es va mostrar convençut que el govern de Theresa May farà tot el possible per evitar el bloqueig de la importació de materials i productes clau. De fet, el responsable de Heathrow va participar ahir en una trobada organitzada amb les cambres britàniques de comerç per fomentar el creixement empresarial i les exportacions dels aeroports regionals a través de Heathrow, i va explicar que l’aeroport londinenc continua endavant amb el seu projecte d’invertir fins a 14.000 milions de lliures en la construcció d’una tercera pista malgrat la incertesa del Brexit. Holland-Kaye també va dir que Heathrow preveu fer 13 nous itineraris domèstics un cop ampliï les seves instal·lacions. Sempre que continuï tenint guants de làtex, esclar.