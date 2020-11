Un atac amb armes de foc a la Universitat de Kabul deixa 22 morts i 22 ferits

Un total de 22 persones han mort i 22 més han resultat ferides aquest dilluns en un assalt amb armes de foc a la Universitat de Kabul, a la capital de l'Afganistan, segons ha informat en un comunicat el portaveu del ministeri de l'Interior afganès, Tariq Arian. Tres homes armats (que es compten entre les víctimes mortals) han entrat al campus amb armes de foc i han disparat contra alumnes i professors. L'atac ha durat cinc hores i s'ha donat per acabat al voltant de les cinc de la tarda hora local (les 13.30 a Catalunya).

"Disparaven contra tot alumne que veien", ha dit a Reuters un testimoni, Fathul·lah Moradi, que ha assegurat que havia aconseguit fugir dels assaltants a través d'una de les portes de la universitat juntament amb un grup d'amics. Altres testimonis afirmaven que abans de l'atac s'havia produït una explosió a la mateixa zona.

Fins ara cap grup ha reivindicat l'atemptat i els talibans han assegurat que no hi tenien res a veure. A mitjans de setembre el govern afganès i els talibans van obrir converses de pau amb l'esperança de posar fi a quaranta anys de guerra al país.

La Universitat de Kabul és pública i és la principal institució educativa de l’Afganistan. Es tracta d’un gran campus, amb jardins i arbres, que aplega diverses facultats a l’oest de la capital. La zona està emmurallada i hi ha unes quantes portes d’accés, controlades per guàrdies de seguretat. Els terroristes, per tant, han aconseguit esquivar la vigilància i han irromput al campus cap a les onze del matí, l’hora en què hi havia més estudiants. Segons fonts del ministeri d’Educació Superior, en aquell moment hi havia unes 15.000 persones al campus, entre alumnes, professors i altres treballadors.

Els terroristes hi han entrat per la porta situada més a l’est del recinte i s’han dirigit a la Facultat de Dret, on han anat classe per classe i han obert foc indiscriminadament contra alumnes i professors. Entre les víctimes mortals hi ha deu noies. Els ferits tenen ferides de bala i la majoria estan “estables”, segons ha informat el portaveu del ministeri de Salut Pública, Akmal Samsour.

L’atac ha durat més de cinc hores i ha generat pànic. Les xarxes socials s’han omplert de vídeos filmats pels mateixos estudiants en què es veien alumnes fugint desesperadament i saltaven els murs que envolten el campus, mentre de fons se sentien trets. Alguns mitjans locals han difós també imatges en què es veien cossos sense vida d’estudiants a les aules i als passadissos de la universitat.

پولیس از حمله مهاجمان انتحاری به دانشگاه کابل خبر داده. هشت هزار دانشجو در این دانشگاه درس می‌خوانند واین تصویر نشان می‌دهدکه دانشجویان ازبالای دیوارهای دانشگاه درحال فرار هستند. دانشگاه کابل قلب اکادمیک افغانستان است.برای دانشجویان واستادان دعا می‌کنم. pic.twitter.com/NlYFSUQ1xE — Zia Shahreyar l ضیا شهریار (@ziashahreyar) November 2, 2020

Dimarts de la setmana passada un terrorista suïcida va matar 24 persones, entre les quals diversos adolescents, en un atac amb bomba en una escola de Kabul. "És el segon atac en una institució educativa de Kabul en deu dies. Els nens i joves afganesos necessiten sentir-se segurs quan van a l'escola, ha dit en un comunicat Stefano Pontecorvo, el màxim representant civil de l'OTAN a l'Afganistan.

Així mateix, el president del Consell Superior per a la Reconciliació Nacional, Abdul·là Abdul·là –que és la màxima autoritat del procés de pau afganès–, també ha condemnat l’atac. “Condemno enèrgicament el covard atac terrorista d’avui a la Universitat de Kabul. Atacar institucions educatives és un crim atroç. Les estudiants tenen el dret d’estudiar en pau”, ha escrit a Twitter.

En el passat altres universitats han estat atacades a l’Afganistan. Per exemple, l’any passat una bomba va explotar a la universitat de la província de Ghazni, situada a l’est del país, i 23 alumnes van resultar ferits, la majoria dones. A la capital afganesa, la Universitat Americana, que és privada, també va ser assaltada l’agost del 2016. L’atac va durar deu hores i 17 persones van morir i 45 més van quedar ferides.