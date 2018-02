Un agent armat de l'institut de Florida no va fer res per aturar el tiroteig

L'agent armat assignat pel Sheriff per protegir l'institut de Florida on la setmana passada van morir 17 estudiants no va fer res per aturar l'atacant, un ex alumne del centre. L'home ha dimitit aquest dijous a la nit abans de ser suspès després que una investigació internar hagi tret a la llum un vídeo on se'l veu fora de l'edifici mentre el tiroteig tenia lloc a l'interior.

L'ajudant del Sheriff Scot Peterson, que estava de servei i amb l'uniforme al Marjory Stoneman Douglas High School, era l'únic agent de la llei armat que aquell dia estava prop del centre i no va aturar la massacre. La polèmica arriba just quan el president dels Estats Units, Donald Trump, proposa donar armes als professors que tinguin entrenament militar com a solució per evitar futurs tirotejos massius en centres escolars.

En el vídeo de les càmeres de seguretat es veu l'agent Peterson arribar al centre escolar 90 segons després que es comencessin a sentir els dispars, però es queda fora de l'edifici durant quatre minuts. El tiroteig va durar sis minuts.

"El que vaig veure és l'agent arribar a la zona oest de l'edifici 12, prendre posició i no entrar mai dins" del centre, ha explicat el Sheriff, en al·lusió a l'edifici del campus on va tenir lloc el tiroteig. Un exalumne de 19 anys, Nikolas Cruz, va entrar amb un rifle d'assalt AR-15 i va matar 17 persones, la majoria estudiants.

Preguntat pel que Peterson hauria d'haver fet, el sherriff ha respost: "Entrar dins. Enfrontar l'assassí. Matar l'assassí". L'agent no ha donat una raó per la qual no va entrar dins de l'edifici per intentar aturar el tiroteig, segons el Sheriff, que assegura que n veure el vídeo va decidir suspendre l'agent però que ell va dimitir primer.