Els ajuntaments alemanys podran vetar els cotxes dièsel

Els ajuntaments d’Alemanya podran prohibir la circulació de vehicles amb motor dièsel per garantir la disminució de gasos i reduir la contaminació de l’aire urbà. Així ho va decidir ahir el Tribunal Contenciós Administratiu Federal de Leipzig amb una sentència molt esperada. La decisió ve donada per un conflicte administratiu a les ciutats de Colònia (estat federal de Rin del Nord-Westfàlia) i Stuttgart (estat federal de Baden-Württemberg), però estableix precedent per a la resta d’ajuntaments del país. Al voltant de setanta localitats alemanyes superen els límits d’emissions establerts per la Unió Europea.

Arran d’una denúncia de l’organització ecologista Deutsche Umwelthilfe contra setze governs locals per la falta de mesures per garantir un aire menys contaminat, els ajuntaments de Stuttgart i Düsseldorf van plantejar la possibilitat d’introduir la prohibició per a vehicles amb motor dièsel. Els governs regionals de tots dos estats es van oposar i van presentar recursos. La sentència del Tribunal Contenciós Administratiu Federal dona ara la raó a l’ONG Deutsche Umwelthilfe i obre la porta a la prohibició si així ho decideixen les administracions locals, sense necessitat de legislació federal. La sentència diu, a més, que els ajuntaments no hauran de compensar econòmicament els conductors afectats.

Amb “proporcionalitat”

La decisió judicial estableix, però, que les eventuals prohibicions hauran de ser aplicades amb “proporcionalitat”. És a dir, la mesura ha de ser introduïda gradualment i amb excepcions com, per exemple, vehicles comercials, d’operaris o veïns de les zones afectades.

En tot cas, la sentència es considerada històrica a Alemanya, on la discussió pública sobre els motors dièsel es va disparar amb la sortida a la llum de l’anomenat Dieselgate, la manipulació sistemàtica dels motors dièsel per part de fabricants alemanys de cotxes. Donat que els ajuntaments de moltes ciutats alemanyes són incapaços de reduir les emissions d’òxid de nitrogen (procedents dels motors dièsel) amb els recursos que tenen a l’abast, es dona per fet que les prohibicions de circulació per a vehicles dièsel es convertiran tard o d’hora en una realitat. Les preguntes que la sentència obre són quan i com es podrà aplicar la mesura. Alemanya no compta amb un distintiu exterior a nivell federal per als vehicles amb motor dièsel (cosa que, de moment, fa impossible distingir-los a simple vista). També queda en l’aire si tots el vehicles dièsel (també els més nous) seran objecte de la prohibició. La decisió judicial d’ahir planteja, per tant, més interrogants que no pas certeses.

El govern federal va reaccionar amb serenitat, tot i el buit administratiu que deixa la sentència. “Es tracta només d’unes poques ciutats a les quals s’ha d’actuar i no pas de tots els propietaris de vehicles a Alemanya”, va dir la cancellera en funcions, Angela Merkel.

Deutsche Umwelthilfe, per la seva banda, va celebrar la decisió com una victòria i va descriure la gestió de l’última Gran Coalició (democristians i socialdemòcrates) que ha governat el país els últims quatre anys com un “desastre”. L’ONG mediambiental considera que ni el Dieselgate ni les excessives emissions de gasos en zones urbanes pels vehicles dièsel haurien ocorregut sense la connivència entre el govern federal i la indústria automobilística alemanya.

Transport públic gratuït els dies de molta pol·lució

Moltes ciutats europees lluiten també contra els alts nivells de pol·lució en l’aire. Brussel·les, per exemple, ha anunciat aquesta setmana que el transport públic de la ciutat serà gratuït quan se superin certs nivells de contaminació. En concret, quan s’acumulin dos dies consecutius amb més de 51-70 micrograms de partícules en suspensió (PM) per metre cúbic. En aquests casos, els busos, el metro i els tramvies obriran les seves portes de manera totalment gratuïtes. A més, la capital belga podrà reduir els límits de velocitat dels cotxes en un terç i prohibir també l’ús d’estufes de llenya. Unes mesures, però, que necessiten encara el vistiplau judicial. El govern local va anunciar que espera posar en marxa totes aquestes mesures aquest mateix estiu.