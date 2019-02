Els alcaldes que desafien Salvini

"La bona vida s'ha acabat", va dir el vicepresident i ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, celebrant l'aprovació al novembre de la llei de seguretat impulsada pel seu partit, la ultradretana Lliga. La normativa introduïa restriccions per als sol·licitants d'asil, allargava els temps de permanència als centres d'identificació i cancel·lava els permisos de residència per motius humanitaris. Era l'epíleg de la nova política migratòria del nou govern de coalició italià, que havia començat tancant els ports als vaixells de rescat al Mediterrani i havia iniciat un pols polític amb la Unió Europea.

No obstant això, una desena d'alcaldes del país s'han mobilitzat per desafiar la política del líder de la Lliga. Aquest dissabte s'han reunit a Roma en una trobada organitzada per l'ONG badalonina Proactiva Open Arms a la qual s'han sumat els regidors de Barcelona, Madrid i Saragossa. El dia anterior, Ada Colau i Manuela Carmena van ser rebudes al Vaticà pel papa Francesc, amb qui van coincidir que és "el moment d'impulsar valors humanistes i no caure en els discursos de la por", perquè, segons va explicar l'alcaldessa barcelonina, el Papa està "molt preocupat amb el creixement de la ultradreta.

Ya no estamos tan solos.

Los representantes de más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas europeos se alían para rescatar a Europa de sí misma.

Ni toda Italia es Salvini,

ni toda España es Marlaska. #FreeOpenArms #FreeAitamari

#United4Med pic.twitter.com/ODKl1viCXF — Oscar Camps (@campsoscar) 9 de febrer de 2019

Els alcaldes han signat un manifest en què denuncien que els estats i la Unió Europea "s'enfonsen quan incompleixen la llei d'auxili del mar" i permeten l'ofegament de milers de persones fins al punt de convertir el Mediterrani en una enorme "fossa comuna", mentre s'obliga els equips de rescat a quedar-se als ports sense donar auxili. En el text, també acusen els governants de plegar-se al nacionalisme de la bandera i l'exclusió de l'estranger i s'abandona la solidaritat per "acusar de tràfic d'éssers humans" les organitzacions que rescaten els nàufrags alhora que es paguen "exèrcits aliens" perquè facin la "feina bruta" en referència als acords amb Líbia per impedir el trànsit de pasteres cap a territori europeu.

A Itàlia el primer en alçar la veu contra la que considera una política "criminal i inhumana" va ser l' alcalde de Palerm, Leoluca Orlando. Conegut per la seva lluita contra la màfia siciliana, aquest antic professor de dret constitucional a la universitat va decidir desafiar Salvini suspenent l'aplicació de la llei a la seva ciutat i permetent empadronar com a residents els sol·licitants d'asil polític. Defensa que la normativa viola els drets humans dels immigrants. "I no vull ser còmplice de la violació de la Constitució en l'exercici de les meves competències", assegura en una entrevista amb l'ARA.

La resposta de Salvini al pols de l'alcalde no va trigar a arribar. Va amenaçar amb denunciar-lo i fins i tot amb enviar l'exèrcit a Palerm. "Tant de bo", respon serè Orlando. "Així podré sol·licitar que la qüestió passi directament al Tribunal Constitucional. Jo no busco una tribuna, busco un tribunal".

Orlando assegura que la normativa crearà milers d'immigrants irregulars i alimentarà la criminalitat. "Aquesta llei no s'ocupa dels il·legals, sinó que transforma els que estan a Itàlia de manera regular en persones sense drets", denuncia. A l'impedir-los empadronar-se al seu ajuntament de residència com fins ara, es converteixen en invisibles. "No podran accedir als serveis socials, signar un contracte de treball o anar a l'escola. Un menor no acompanyat que arriba a Itàlia, quan faci els 18 anys, passarà a ser considerat clandestí", explica el regidor. La mateixa sort tindrà un refugiat polític a l'espera que sigui reconegut el seu estatus que, fins ara, durant aquest temps, estava protegit per un permís de residència per motius humanitaris.

La llei de la sang

La part que més indigna aquest veterà polític de 71 anys, hereu de l'ala progressista de la desapareguda Democràcia Cristiana i elegit alcalde per primera vegada el 1985, és l'article que preveu la retirada de la ciutadania d'un immigrant condemnat per un delicte greu. "Es converteix en apàtrida sense drets. És una pèrdua d'identitat dirigida als que un dia van ser immigrants. Per què s'aplica a un ciutadà que abans era estranger i no als mafiosos?", es pregunta indignat. "És la maleïda llei de la sang. Aquesta que va provocar Auschwitz".

Orlando ha sigut el primer, però no l'últim, en alçar la veu contra Salvini. Al seu desafiament s'hi han sumat els alcaldes de Nàpols, Milà, Siracusa, entre d'altres. Però reconeix que "aquesta batalla la portaria endavant fins i tot sol". Recorda amb orgull que el 2015 va ser l'impulsor de l'aprovació de la Carta de Palerm, una declaració que establia que la mobilitat era un dret humà inalienable, proposava abolir el permís de residència i no fer diferències entre immigrants econòmics i sol·licitants d'asil. "El fet que la meva denúncia hagi tingut tant clam demostra com està en crisi l'oposició a Itàlia. Gestos així haurien de ser normals per dir 'no' a un govern feixista".