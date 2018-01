Els aliats de Merkel volen una gran coalició però amb un gir a la dreta

Els líders de la Unió Social Cristiana de Baviera (CSU) -el partit aliat dels cristianodemòcrates (CDU) de la cancellera alemanya, Angela Merkel- defensen formar un nou govern de coalició amb la formació de Merkel, però amb un clar gir a la dreta, sobretot en polítiques de migració.

El CSU va iniciar ahir la seva tradicional convenció al convent bavarès de Seeon, i el seu líder al Bundestag, Alexander Dobrindt, va ser taxatiu. Va destacar que, per arribar a un acord de govern, els conservadors bavaresos exigeixen que es retallin les ajudes als refugiats, que es mantingui en suspens la reagrupació familiar per als principals col·lectius d’immigrants i que es comprovi l’edat dels sol·licitants d’asil que asseguren que són menors d’edat. Diumenge es reprendran les converses per formar un nou executiu.

En opinió de Dobrindt, el bloc conservador que conformen la CSU i el CDU ha de tenir com a objectiu impedir l’avenç de la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD), que s’ha convertit en la tercera força més votada al país. I, per aconseguir-ho, segons el líder de la CSU, cal restringir les ajudes als refugiats.

La CSU governa a l’estat de Baviera des del 1957, i ara tem perdre la majoria absoluta a les eleccions regionals que se celebraran la pròxima tardor, a causa de la cada vegada més gran popularitat de l’AfD. Des del 2015 Alemanya ha rebut 1,3 milions de sol·licitants d’asil, la majoria a través de Baviera, que està situada al sud d’Alemanya.