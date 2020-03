El fràgil alto el foc signat per Turquia i Rússia es manté a Idlib

L’alto el foc acordat dijous entre Turquia i Rússia a la regió d’Idlib, al nord-oest de Síria, es va respectar divendres, malgrat alguns combats puntuals. Un petit respir per als quatre milions de civils que des de l’abril pateixen l’ofensiva de Moscou i Damasc contra l’últim reducte de resistència al règim de Baixar al-Assad. Gairebé un milió de persones, segons l’ONU, havien fugit en les últimes setmanes a causa dels intensos bombardejos de l’aviació russa i siriana, que havien portat a l’avanç de les tropes lleials a Al-Assad fins gairebé a tocar de la frontera amb Turquia.

De matinada hi va haver alguns combats que van deixar una quinzena de morts entre les tropes d’Al-Assad i els opositors, però segons confirmava a l’agència Efe Ahmed al-Xeikhu, portaveu a Idlib de la Defensa Civil Siriana, ahir no hi va haver atacs aeris a la província. Rami Abderrahman, director de l’Observatori Sirià per als Drets Humans, corroborava que després dels primers xocs no hi va haver bombardejos. Segons la cadena qatariana Al Jazeera només hi va haver foc esporàdic d’artilleria per part de les forces sirianes i de milícies iranianes en alguns fronts del sud de la província, a tocar de la regió d’Alep.

El president turc, Recepp Tayyip Erdogan, que dona suport a l’oposició, va firmar dijous un alto el foc amb Rússia, que fa costat a Al-Assad, després de sis hores de reunió a Moscou. L’acord recull la creació d’un corredor de seguretat de 12 quilòmetres sobre l’autopista estratègica M4, que passarà a estar sota control de patrulles russo-turques a partir del 15 de març, cosa que suposa a la pràctica un reforç de les posicions d’Al-Assad.

Altres treves acordades a Idlib en el passat han saltat pels aires i molts a la zona temen que la tranquil·litat tampoc durarà ara, perquè no es preveu cap mecanisme ni per afrontar la crisi humanitària -la pitjor que es produeix a Síria després de nou anys de guerra-, ni tampoc cap fórmula de protecció de la població civil contra els atacs aeris de Rússia i Síria.