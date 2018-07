Hamàs declara l'alto el foc a Israel

Hamàs ha anunciat aquesta matinada de dissabte un alto el foc després que Israel llancés ahir divendres una operació militar massiva per la mort d'un soldat israelià a la frontera amb la franja de Gaza, en què van morir quatre palestins, tres dels quals militants del moviment islamista. El portaveu del grup, Fawzi Barhoum, ha anunciat que en la treva Egipte ha fet de mediador i que l'enviat especial de l'ONU per al Pròxim Orient, Nickolay Mladenov, havia instat les dues parts a rebaixar la tensió que es va iniciar a finals del passat mes de març en l'anomenada Gran Marxa del Retorn. En aquests tres mesos i mig, 141 palestins han mort assassinats per foc israelià, la majoria civils que protestaven per reclamar el dret dels refugiats a tornar a Palestina.

Tres membres del braç armat de Hamàs, les Brigades Qassam, van morir durant la primera tanda de bombardejos contra vuit posicions del moviment islamista a resposta immediata als trets que van matar el soldat israelià, després que Israel anunciés l'operació massiva amb la intervenció de mitjans aeris i tancs que van aconseguir destruir una seixantena d'edificis i infraestructures controlats per Hamàs, segons fonts de l'exèrcit.

Des que el 2007 Israel va bloquejar la franja de Gaza, que asfixia econòmicament i socialment aquest petit territori sense connexió amb Cisjordània, es repeteixen els llançaments de globus i artefactes incendiaris que han causat centenars de focs i han danyat terrenys de cultiu a Israel. L'exèrcit fa responsable Hamàs de la inestabilitat que es viu a la frontera des de llavors i l'acusa de "perpetrar activitats terroristes, sota la disfressa de civils".

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha convocat el gabinet de seguretat per avaluar la situació, i el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, ha advertit Hamàs que serà responsable de tota la "destrucció i víctimes" que hi hagi si continua el llançament de coets. L'exèrcit va assegurar "estar preparat per a una àmplia varietat d'escenaris i decidit a complir la seva missió de protegir i garantir la seguretat dels civils israelians".

La tensió va arribar al seu pic més alt dissabte passat amb l'escalada més gran des de l'operació militar del 2014, quan les milícies palestines van llançar més de 200 projectils cap a Israel i l'aviació israeliana va respondre amb un operació militar que va acabar amb un altre alto el foc.