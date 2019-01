Una jove saudita amenaçada de mort s'atrinxera a l'aeroport de Bangkok i evita que la deportin

Rahaf Mohammed al-Qunun, una jove saudita que ha fugit de la seva família després de renunciar a l'islam, s'ha atrinxerat en una habitació d'hotel a l'aeroport de Bangkok i ha aconseguit evitar que la deportin. La noia, de 18 anys, està detinguda per les autoritats migratòries tailandeses i havia de ser deportada en un vol a Kuwait, però diu que si la retornen la seva vida està amenaçada.

La jove és a Bangkok en una escala cap a Austràlia, on volia demanar asil, i diu que no sortirà de l'habitació de l'hotel fins que es pugui entrevistar amb l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats, cosa que les autoritats no permeten. La noia ha bloquejat la porta amb mobles. Havia de ser retornada a Kuwait en un vol de Kuwait Airlines que finalment s'ha enlairat sense ella, segons ha confirmat Human Rights Watch.

Kuwait Air officials, #Thai Immigration officials and others are outside #Rahaf's door, demanding she open it. She is refusing, saying that she wants to see UN #Refugee Agency @Refugees & demanding #Thailand let her seek asylum. Time ticking down, flight leaves in 29 minutes. pic.twitter.com/wQ266wWFwX — Phil Robertson (@Reaproy) 7 de gener de 2019

La jove, que a través de les xarxes socials demana asil a qualsevol país disposat a acollir-la, assegura que la seva vida corre perill si la retornen a l'Aràbia Saudita: "La meva família és molt estricta: em van tancar en una habitació durant sis mesos només perquè m'havia tallat el cabell. Estic segura al 100% que em mataran tan bon punt em deixin anar". Una amiga de la noia, també exiliada a Austràlia, ha ratificat a 'The Guardian' que ha estat sotmesa a abusos i que la jove és una activista feminista.