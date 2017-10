Un 40% dels americans van veure notícies russes falses a Facebook

Els gegants de les xarxes socials van admetre ahir que diversos grups i agents russos van intentar influir en l’elecció presidencial dels Estats Units del 2016 a través de continguts falsos que van arribar a milions de nord-americans. En una audiència al Senat, el representant de Facebook va afirmar que aquestes informacions van ser vistes per 126milions dels seus usuaris nord-americans -un 40% de la població-; el de Twitter va dir que aquestes notícies van ser tuitejades per 2.700 comptes falsos; i el de Google va revelar que s’havien publicat un miler de vídeos a la seva xarxa de YouTube creats per grups russos.

Les tres empreses van reconèixer que la ingerència russa als comicis nord-americans va ser més gran del que havien informat abans. “Els actors estrangers, amagats darrere de comptes falsos, van abusar de la nostra plataforma i altres serveis d’internet per intentar sembrar divisió i discòrdia, i per tractar de soscavar el nostre procés electoral”, va assegurar Colin Stretch, conseller general de Facebook, al subcomitè judicial de crim i terrorisme de la cambra alta.

Stretch va confirmar que la companyia Internet Research Agency, vinculada al Kremlin, va crear unes 120 pàgines a Facebook que van produir unes 80.000 publicacions entre el gener del 2015 i l’agost del 2017. Per tant, s’han continuat publicant notícies falses des de les eleccions celebrades al novembre de l’any passat. A més, va afegir que les publicacions van arribar primer a 29 milions de nord-americans, però que un cop compartides van impactar a uns 126 milions.

Manipulació de les eleccions

El conseller general en funcions de Twitter, Sean Edgett, va subratllar que l’intent d’actors i estats estrangers de manipular les eleccions és “un nou desafiament” per a les tecnològiques. Tant ell com els representants de les altres companyies van prometre mesures per evitar aquests “abusos”. La xarxa de l’ocell ha identificat 2.752 comptes suposadament controlats per l’empresa amb lligams russos que van produir notícies falses a Facebook. D’altra banda, va detectar 36.000 bots -una mena de robots que operen com si fossin usuaris reals d’internet- que van publicar 1,4 milions de tuits.

“La nostra prioritat va ser eliminar i bloquejar tot el que pogués influir de manera maliciosa els nostres usuaris. Vam estudiar tuits des del setembre fins al novembre i ens vam adonar que hi havia contingut patrocinat per Rússia”, va dir Edget. Twitter va decidir la setmana passada prohibir la publicitat dels canals de notícies russos RT i Sputnik després que els serveis d’intel·ligència nord-americans asseguressin que els dos mitjans van interferir en les eleccions a la Casa Blanca.

Per la seva banda, el director de seguretat de Google, Richard Salgado, va explicar que han trobat 18 canals de vídeo a YouTube amb uns 1.100 vídeos de 43 hores de material polític creats per agents russos. Salgado, però, va minimitzar l’impacte, ja que va assegurar que només un 3% dels vídeos van ser vistos per més d’un miler d’usuaris. Malgrat tot, va afegir que qualsevol “abús” pot tenir “conseqüències series”.

Més regulacions

Alguns dels senadors es van mostrar a favor d’aprovar noves regulacions per impedir la ingerència electoral d’entitats estrangeres. Van aplaudir que les tecnològiques hagin anunciat més transparència sobre qui paga anuncis polítics, però van demanar més accions per lluitar contra notícies falses. “Estan fent servir les nostres xarxes socials, les nostres amistats, famílies i prejudicis contra nosaltres”, va dir el senador demòcrata Sheldon Whitehouse.

Les declaracions dels tres gegants tecnològics arriben quan està a punt de complir-se un any de la victòria de Donald Trump. I l’endemà de l’anunci de les primeres imputacions del cas de la trama russa que investiga la presumpte coordinació entre el Kremlin i la campanya de l’actual president.

Mentides per afavorir Trump i crear divisió

Suport del Papa a Trump

Aquesta notícia va ser compartida centenars de milers de cops a Facebook i Twitter. A la xarxa de l’ocell, milers de bots -una mena de robots dissenyats per interactuar a la xarxa com si fossin una persona- creats per grups russos van tuitejar la notícia.

Manifestació per aturar l’islamització de Texas

Aquesta notícia falsa a Facebook va ser creada per un grup amb lligams russos que buscava sembrar la discòrdia entre els votants a través de missatges antimusulmans.

Clinton està malalta

Algunes notícies falses vistes a Facebook i Twitter posaven en dubte la salut de Hillary Clinton. Es van propagar a través de trols russos.