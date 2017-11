Un anunci de Nadal genera islamofòbia al Regne Unit

Els musulmans celebren el Nadal? La pregunta pot semblar retòrica, tant com preguntar-se si els catòlics i cristians fan seva la Festa del Xai, la festa religiosa per excel·lència de l’islam. Però fer-se aquesta pregunta sembla pertinent arran de la polèmica desfermada al Regne Unit per un anunci nadalenc de televisió de la primera cadena de supermercats del país, Tesco.

A l’anunci, d’un minut, Tesco mostra com famílies de tota mena es reuneixen al voltant de la taula per degustar el gall d’indi, un dels plats estrella del Nadal britànic. Una d’aquestes famílies és musulmana i, com la resta, celebra el Nadal amb menjar i regals. L’eslògan de la campanya publicitària és “Tothom és benvingut.”

Però l’anunci no ha agradat al Regne Unit. Les xarxes s’han omplert de comentaris xenòfobs i crítiques que lamenten que l’espot faci una suposada “exclusió deliberada” de referències al Nadal i al cristianisme. L’anunci es va projectar per primer cop el cap de setmana passat, i en pocs dies s’ha iniciat una campanya de boicot contra els supermercats Tesco. Així de radical.

Però per què Tesco va incloure els musulmans al seu anunci? Per correcció política? Per afany d’integració o per simple hipocresia comercial? Aquest supermercat no ven gall d’indi halal, per exemple. S’han fet tota mena d’especulacions a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

Campanya de premsa

¿Són realment significatives les crides al boicot que ha patit Tesco? Hi ha trolsal darrere? ¿Potser els russos -com ha denunciat aquesta setmana la mateixa premier, Theresa May-, que voldrien intervenir en tots els debats públics del Regne Unit per trencar la convivència amb qualsevol excusa?

El 2012, el diari britànic ultra Daily Mail va endegar una campanya a la seva portada per defensar el caràcter cristià del Nadal al Regne Unit, i així ho ha continuat fent els anys següents. El rotatiu intenta combatre la tendència de parlar de “període de vacances” o “període festiu” que evita les referències religioses del Nadal. Segons el Daily Mail, amb aquests eufemismes es pretén “descristianitzar les festes”, amb l’objectiu de no ofendre els musulmans.

Al Regne Unit hi viuen gairebé tres milions de musulmans. La majoria han nascut a les illes o fa desenes d’anys que hi viuen i hi treballen. ¿Però realment celebren el Nadal o no? La professora de polítiques públiques de la Universitat de Swansea Nilufar Ahmed sosté, en conversa telefònica amb l’ARA, que “som a punt d’entrar en una època de l’any en què es difonen denúncies i notícies falses sobre la prohibició del Nadal, o sobre la substitució a les escoles de la paraula Nadal per la paraula vacances perquè presumptament els musulmans s’ofenen. Però això no és cert, com demostren totes les enquestes sobre actituds socials que s’han fet”. D’acord amb aquests sondejos d’opinió, els musulmans afirmen repetidament que, lluny d’ofendre’s, per a ells el Nadal és una època de l’any agradable.

És una ofensa?

Tant és així que el Consell Musulmà del Regne Unit (MCB, per les seves sigles en anglès) ha publicat a la seva pàgina web un comunicat amb dos eslògans ben clars: “Estigueu tranquils, és Nadal” i “No us espanteu, el Nadal no està prohibit”. El primer lema remet al famós “Keep calm and carry on ” (Estigueu tranquils i tireu endavant) popularitzat durant la Segona Guerra Mundial.

El MCB creu que “els missatges subratllen que alguns musulmans s’uniran a les celebracions, cosa que també recordarà que Jesús era un important profeta de l’islam. D’altres no ho faran. En tot cas, poquíssims se sentiran ofesos, i ningú no hauria de canviar les celebracions pel risc d’ofendre els musulmans”, adverteix aquesta institució.