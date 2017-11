El règim sirià anuncia l'expulsió de l'Estat Islàmic de Deir al-Zor

El govern de Baixar al-Assad ha proclamat aquest divendres l'expulsió total del grup terrorista Estat Islàmic (EI) de la ciutat de Deir al-Zor, al nord-est del país. La televisió oficial siriana, citant fonts militars, ha anunciat que les forces armades han aconseguit "alliberar" Deir al-Zor després de donar mort a un gran nombre d'extremistes i destruir les seves armes i equipament. La cadena ha assenyalat que els soldats estan netejant la ciutat de mines i artefactes explosius deixats enrere pels jihadistes.

Dijous a la nit, l'opositor Observatori Sirià de Drets Humans va anunciar que l'exèrcit havia recuperat totalment aquesta població, antic feu dels radicals al país juntament amb la localitat de Raqqa. Menys alguns districtes i l'aeroport militar, que es van mantenir en poder de les autoritats sirianes, gairebé tota la ciutat estava controlada per l'EI des de juliol del 2014.

En aquesta ofensiva, iniciada al setembre, les forces governamentals han sigut comandades pel general Suheil Hassan, àlies el 'Tigre', que va dirigir a finals de l'any passat la campanya militar a la localitat d'Alep, la més gran del nord de Síria. Malgrat aquest èxit de l'exèrcit, encara queda presència de l'EI en àrees del sud i l'est de la província de Deir al-Zor.

Després d'aquesta derrota, els extremistes perden un dels seus bastions més importants a Síria, juntament amb Raqqa, que va ser alliberada el 17 d'octubre per les Forces de la Síria Democràtica (FSD), una coalició armada liderada per milícies kurdes i aliada dels EUA. Les FSD desenvolupen en l'actualitat una ofensiva contra els radicals a l'est de la província de Deir al-Zor.