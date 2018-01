Una apli per a corredors destapa secrets militars

Que els soldats corrin dins el perímetre de les seves bases és una pràctica habitual, i que utilitzin aplicacions mòbils per entrenar-se tampoc és res extraordinari. El problema ve quan aquesta informació es fa pública al detall. És el que ha passat quan Strava, una companyia que posa en contacte corredors d’arreu del món, ha volgut visualitzar en un mapa l’activitat dels usuaris: el recorregut de milions de corredors i ciclistes il·lumina els Estats Units, Europa i el Japó, sobre un fons de globus terraqüi gairebé fosc. Però en zones de guerra o deserts de països com Síria i l’Iraq, el que es visualitza són petites taques de llum sobre un fons negre: presumiblement l’activitat de soldats nord-americans, russos o europeus que fan exercici amb aquests aparells d’última tecnologia. El que era una acció de màrqueting ha acabat destapant on són les bases militars -les que ja eren conegudes i també les secretes- i com s’hi mouen els que hi viuen. Un altre exemple dels perills que suposa el big data. L’exèrcit espanyol tampoc no se n’escapa.

Strava va publicar el novembre del 2017 el mapa, a partir de 3 bilions de dades de GPS, dels seus 27 milions d’usuaris entre el 2015 i el setembre de l’any passat. L’aplicació permet connectar-se des de mòbils o altres dispositius que ajuden a fer l’activitat física com Fitbit. Hi ha l’opció de desactivar el seguiment de les dades o de no fer-les públiques, però per defecte els usuaris són monitoritzats.

Les bases i la seva activitat

Aquest cap de setmana analistes militars nord-americans han fet sonar l’alarma. La tempesta es va desencadenar quan un noi australià de 20 anys, Nathan Ruser, estudiant de seguretat internacional i Pròxim Orient, es va fixar en les taques de llum a Síria i va aixecar la llebre a Twitter, tres mesos després que el mapa es publiqués a la xarxa: “Strava ha fet públic el seu mapa global. Tres bilions de punts GPS dels seus usuaris (tot i que es pot desactivar l’opció de compartir les dades). És molt maco, però no gaire efectiu des del punt de vista de la seguretat. Les bases dels Estats Units són clarament identificables i localitzables”. Tota una bomba.

Des que Ruser va fer públic el seu descobriment, periodistes, analistes militars, soldats i activistes es van posar a escrutar els mapes per descobrir els secrets militars nord-americans. “A Síria les bases de la coalició liderada pels Estats Units il·luminen la nit”, escriu l’expert en Pròxim Orient Tobias Schneider. “Es veu llum sobre posicions russes que ja coneixíem, però no es veu res sobre les bases iranianes. Molta gent haurà de donar explicacions”. Els iranians o no corren o bé són més prudents.

En una primera recerca és ben visible la base militar espanyola Gran Capitán, de Besmayah, 60 quilòmetres al sud de Bagdad, on hi havia un contingent de 480 militars al setembre. Fent zoom al mapa de llum de Strava es distingeix clarament el perímetre de la base i els seus carrers interiors, i dos punts on els corredors han fet més quilòmetres. Passa el mateix amb la base militar turca d’Adana, prop de la frontera amb Turquia, on l’exèrcit espanyol manté un contingent d’uns 150 militars, en el marc de l’operació de l’OTAN per defensar l’aliat de l’impacte de la guerra de Síria. “Aquesta informació s’hauria pogut obtenir de fonts obertes o d’intel·ligència humana, i no hem trobat res secret al mapa” -explica Guillermo Pulido, analista de defensa i seguretat internacional de la revista Ejércitos -. “Strava és només una anècdota però revela al gran públic les possibilitats potencials militars i estratègiques (per la informació que poden fer accessible) de l’era d’internet. El perill és estratègic i també tàctic perquè podria revelar-se la posició d’unitats de combat concretes i fer-les així vulnerables al foc de precisió de llarga distància, cosa que els russos han fet a Ucraïna”, alerta.

També hi ha informació sensible de llocs que no són zones de guerra. En el cas espanyol destaquen els corredors de Ceuta i Melilla, il·luminats contra el fons negre del Marroc. Això vol dir que o bé la població local és desproporcionadament donada al running -bastant inaudit- o bé molts dels guàrdies civils dels enclavaments espanyols s’esforcen a estar en forma o simplement porten l’aplicació connectada quan patrullen pel port.

Les reaccions van ser gairebé immediates. El comandament central de la coalició nord-americana que combat a Síria i l’Iraq va fer públic des de la seva base a Kuwait un comunicat en què anunciava una revisió dels seus protocols d’utilització d’aparells sense fils i tecnològics en les instal·lacions militars. “El ràpid desenvolupament de tecnologies de la informació innovadores millora la nostra qualitat de vida però alhora planteja reptes potencials a la nostra seguretat operacional i ens obliguen a protegir-nos”. El Pentàgon havia distribuït el 2013 2.500 Fitbits entre el seu personal militar com a part d’un programa pilot per combatre l’obesitat.

El ministeri de Defensa espanyol no ha respost a les preguntes plantejades per l’ARA en relació a un possible canvi en els protocols. Strava s’ha mostrat disposada a “cooperar” amb els governs per afrontar els “temes sensibles”.

Les bases que ha posat en evidència l’aplicació

Base de drons

Als afores de la ciutat de Djibouti, el mapa mostra la base de Camp Lemonnier, una de les que coordina les operacions nord-americanes amb drons al Iemen i Somàlia.

Espies fent esport

Als voltants de la seu central de la CIA Langley, Virgínia, es poden seguir amb facilitat els moviments del personal que surt a córrer amb els seus dispositius connectats. Passa el mateix amb els serveis secrets britànics.

La CIA a Somàlia

Adam Rawnsley, periodista del Daily Beast, destaca molta activitat esportiva en una platja al costat de la base de la CIA a Mogadiscio (Somàlia), on els Estats Units s’enfronten a la milícia d’Al-Shabaab.

Base fantasma a Níger

Ben Taub, del New Yorker, diu que a Níger es pot localitzar “a l’instant” la base francesa de Madama, la nord-americana d’Agadez... i una base que no coneixia prop d’Arlit: “I no crec que els nigerians portin Fitbits”.

Nova base a Síria

En un punt del nord de Síria, on segons alguns analistes els Estats Units estan construint una base militar, el mapa mostra una línia al voltant d’una presa que fa suggerir que els militars nord-americans fan servir la zona com a pista d’entrenament.