Brussel·les encara confia que Trump no apugi els aranzels de l'acer i l'alumini

La Comissió Europa ha fet intenses gestions diplomàtiques durant les últimes hores per evitar que Washington inlogui els 28 a la llista de països a qui els Estats Units apujaran els aranzels a les importacions d'acer i d'alumini. La comissària europea de comerç, Cecilia Malmström, acaba de tornar del seu viatge als EUA, on s'ha entrevistat amb el secrertari de Comerç nord-americà, Wilbur Ross.

"Espero que [Ross] recomani l'exclusió de tota la UE al president. Trump farà un anunci amb les possibles exclusions. Esperem estar en aquesta llista", ha dit aquest dijous Malmström en una compareixença a la comissió de Comerç del Parlament Europeu. El president dels Estats Units podria fer aquesta nit l'anunci dels països exclosos en la pujada d'aranzels.

Els líders europeus es reuneixen aquest dijous a la tarda en una cimera a Brussel·les que aprofitaran per debatre la guerra comercial amb la qual amenaça els Estats Units. Els caps d'estat i de govern faran front comú i llançaran un missatge de suport als plans de la Comissió Europea per respondre als EUA si Trump decideix la pujada dels aranzels també per a la UE.

Brussel·les es planteja respondre a Washington amb la mateixa moneda i imposar nous aranzels a productes nord-americans. La UE també portarà la decisió dels EUA davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC).