La reivindicació dels 'armilles grogues' que havia inundat París ha arribat aquest divendres a la capital de Bèlgica, Brussel·les. Unes tres-centes persones s'han manifestat a prop de les institucions federals i europees. Els 'armilles grogues' van iniciar les protestes en contra de l'augment dels preus dels carburants per l'aplicació d'impostos ecològics, però s'ha acabat estenent com a protesta entre les classes rurals i treballadores contra la desigualtat i la pèrdua de poder adquisitiu. Ja havien protagonitzat incidents durant les manifestacions a França.

Les sirenes de policia han començat a sentir-se cap al migdia arreu de la capital belga, quan s'han començat a produir incidents. La Policia ha fet tancar les estacions pròximes a la zona on es concentraven els manifestants. A Bèlgica aquesta onada de protestes havia arribat d'una manera més tímida a la zona de Valònia, però no ha sigut fins aquest divendres que ha esclatat a la capital, que també acull les institucions europees, justament pocs dies després que la UE hagi anunciat la seva intenció de descarbonitzar l'economia europea de cara al 2050 apostant també per les energies renovables i intentant abandonar els combustibles fòssils. Justament, com ha informat el periodista d''El País' Álvaro Sánchez a través del seu compte de Twitter, han arribat a la seu de la Comissió Europea, i els funcionaris n'han tancat les portes.

La policia ha fet servir canons d'aigua i gasos lacrimògens per dispersar els manifestants quan han ocupat els carrers més pròxims a les institucions, on no estan permeses manifestacions de cap mena. Allà hi ha el Parlament i també les oficines dels diferents ministres. En aquesta zona ha sigut on els manifestants han incendiat dos cotxes de la policia i on s'han produït desenes de detencions, 60 segons alguns mitjans locals.

Incidents i desenes de detinguts en una manifestació d' 'armilles grogues' a Brussel·les / EFE

El primer ministre belga, Charles Michel, ha fet un advertiment a través del seu compte de Twitter, on ha assegurat que no hi haurà "impunitat" per als responsables d'actes violents.

Tout mon soutien aux forces de l’ordre qui assurent notre sécurité et garantissent nos libertés. Pas d'impunité pour les violences inadmissibles à #Bruxelles. Les casseurs et les pilleurs devront être sanctionnés. — Charles Michel (@CharlesMichel) November 30, 2018

Per la seva banda, l'alcalde de Brussel·les, Phillippe Close, ha avisat que qualsevol persona que continués manifestant-se a la tarda seria detinguda, segons informa Efe.