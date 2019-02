Un 'armilla groga' perd una mà després d'esclatar-li una granada lacrimògena de la policia

Per tretzè dissabte consecutiu milers d'"armilles grogues" s'han tornat a manifestar aquest dissabte pels carrers de diverses ciutats de França reclamant la dimissió del president Emmanuel Macron, que ha sabut treure rèdit a la iniciativa dels diàlegs nacionals sectorials que promou per recuperar part de la popularitat perduda arran de la irrupció d'aquest moviment, que ha anunciat candidatura per a les eleccions europees del mes de maig.

A París, com en altres convocatòries, la policia ha carregat contra grups de manifestants que desfilaven vestits amb l'armilla groga dels conductors que dona nom al transversal moviment, que en principi denunciava la pretensió del govern de Macron d'incrementar el preu del gasoil però que recull la insatisfacció de classes mitjanes i rurals del país. En els enfrontaments, un manifestant ha resultat ferit de gravetat i ha perdut una mà després d'esclatar-li una granada lacrimògena que havien llançat prèviament els agents antidisturbis i que ell pretenia tornar.

651x366 Un ciclista passant per davant d'un mural del col·lectiu artístic Línies Negres a favor dels 'armilles grogues' en una crítica a la violència policial / BENOÎT TESSIER / REUTERS Un ciclista passant per davant d'un mural del col·lectiu artístic Línies Negres a favor dels 'armilles grogues' en una crítica a la violència policial / BENOÎT TESSIER / REUTERS

Malgrat que la manifestació ha estat menys nombrosa que les primeres mobilitzacions, el moviment es reafirma en el pols que manté amb el president Macron, sobretot després de la crisi diplomàtica oberta entre els governs de França i Itàlia arran de la trobada entre l'ultradretà i número dos de l'executiu italià, Matteo Salvini, amb representats dels 'armilles grogues' a París. Però el moviment també s'ha vist sacsejat per aquesta reunió, ja que s'han evidenciat les diferents famílies que el conformen, des dels més radicals que volen una aproximació amb la xenòfoba Lliga de Salvini a l'Eurocambra fins als que aposten per canalitzar el descontentament per la política social i econòmica de l'Elisi.

Macron ha aconseguit refer-se de la baixada del suport popular que el va fer tocar terra en l'històric índex de popularitat dels presidents en el seu primer any de mandat. Però la retirada del pla de gravar més el gasoil per pal·liar els efectes climàtics i els debats nacionals amb la societat civil li han retornat la confiança electoral a nivells anteriors a la irrupció dels 'armilles grogues'. No obstant això, la recuperació del macronisme no s'ha cobrat la popularitat entre el moviment i, segons una enquesta de YouGov, gairebé tres quartes parts dels francesos consideren les mobilitzacions justificades, un percentatge lleugerament superior a fa un mes, quan Macron va admetre que s'havia equivocat i va desdir-se de les mesures aprovades.