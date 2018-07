Un arquebisbe australià és condemnat per encobrir un cas de pederàstia

L'arquebisbe australià Philip Wilson, el clergue de més rang sentenciat en un cas relacionat amb la pederàstia, ha estat condemnat a dotze mesos de privació de llibertat per encobrir abusos sexuals a menors.

La sentència indica que Wilson passarà "sis mesos sense dret a la llibertat condicional", segons fonts judicials, i el 14 d'agost el tribunal decidirà si compleix la pena a la presó o sota arrest domiciliari.

Wilson, de 67 anys, va ser declarat culpable el 22 de maig per aquest cas i l'endemà va renunciar a les seves funcions com a arquebisbe d'Adelaide però no al càrrec. El papa Francesc va nomenar un administrador apostòlic per a l'arxidiòcesi del sud-est australià.

El religiós, que ha entrat en silenci i vestit de negre al tribunal de la ciutat de Newcastle, va ser acusat per no haver denunciat a la policia els delictes del sacerdot pederasta James Fletcher, comesos en la dècada de 1970. Wilson no està acusat d'haver encobert els fets quan es van produir, sinó en una investigació policial de la dècada passada, en què Fletcher va ser acusat i sentenciat per nou delictes de pederàstia. Va morir a la presó el 2006. "Tota la comunitat està devastada per les dècades d'abusos i el seu encobriment", li va dir el magistrat Robert Stone durant la vista.

"Hem fet història, aquí, a Austràlia", ha dit a la sortida del tribunal Peter Gogarty, víctima d'abusos sexuals a l'Església catòlica. "Un representant d'alt rang de l'Església és responsable pel que sabem que és un abús sistemàtic de criatures, i el seu encobriment", ha afegit Gogarty, convertit en defensor dels supervivents de sacerdots pederastes. Gogarty va lamentar, però, que la sentència hagi estat "força lleu". Wilson pateix diabetis, problemes coronaris i un aparent principi d'Alzheimer.

Les dues víctimes d'aquest cas d'encobriment, Peter Creigh i una altra que per raons legals no va ser identificada, es van dirigir el 1976 a Wilson per explicar-li els abusos. Llavors Wilson, que era assistent de Fletcher a la parròquia d'East Maitland, va considerar falsos els testimonis dels nens perquè creia que el capellà pederasta era "un bon noi". Daniel Feenan, que va aportar un testimoni clau en la condemna de Fletcher, va dir als periodistes que si Wilson hagués denunciat els fets el 1976, el capellà pederasta mai més "l'hauria tocat".

Segons el jutge, Wilson no ha aportat cap element que justifiqui no haver denunciat els abusos, cosa que només s'explica per la seva voluntat de "protegir" l'Església.

Paradoxalment, Wilson abans de ser nomenat arquebisbe d'Adelaida va ser bisbe de Wollongong, una ciutat al sud de Sydney on es va guanyar el sobrenom de "bisbe sanador" per la seva tasca amb les víctimes d'abusos sexuals.

Per a Annie Cossins, professora de dret de la Universitat de Nova Gal·les del Sud, la comissió reial que va investigar la resposta de les institucions australianes als casos de pederàstia comesos contra nens sota la seva custòdia va posar en evidència l'encobriment sistemàtic d'aquests delictes.

"La comissió reial va revelar el que semblava una pràctica normal diària en algunes institucions: traslladar la persona o no dir res o fins i tot donar a la víctima un pagament", ha precisat Cossins a l'ABC.

Les investigacions d'aquesta comissió van revelar que l'Església catòlica, amb un fort arrelament al país, va rebre queixes de 4.500 persones per presumptes abusos d'uns 1.880 germans i sacerdots entre 1980 i 2015.

El govern australià té previst a l'octubre demanar perdó en nom del país a les víctimes de pederàstia mentre estaven al càrrec de les seves institucions.