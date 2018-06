Una joia arquitectònica de l'Art Nouveau britànic crema per segon cop en quatre anys

L'edifici Mackintosh, un dels que acull la Glasgow School of Arts, una de les peces més valuoses del patrimoni arquitectònic britànic de l'Art Nouveau, ha quedat parcialment destruït arran d'un incendi que s'ha declarat a última hora de la nit d'aquest divendres. L'obra, de Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), un dels grans noms tant de l'Art Nouveau com del modernisme del Regne Unit, ja va patir un primer incendi fa quatre anys i actualment es trobava en procés de restauració. Les primeres valoracions fetes pels tècnics de l'ajuntament de Glasgow, així com les imatges aèries facilitades per la policia d'Escòcia, indiquen que el nou incendi ha estat molt més devastador. Les flames també han afectat una sala de concerts adjacent.

Més de 120 bombers han estat lluitant contra el foc al llarg de tota la matinada d'aquest dissabte. Poc després del migdia encara no s'havia pogut extingir del tot, per bé que els bombers ja el donaven per pràcticament controlat. El sostre i els pisos superiors han quedat totalment destruïts. Els veïns de la zona on està situat l'edifici, al centre de Glasgow, han assegurat a diversos mitjans de comunicació que la calor era tan intensa que podia sentir-se a molts carrers de distància. Trossos de fusta ardent i tota mena de restes plovien des de l'edifici, gairebé com si es tractés de l'erupció d'un volcà. Afortunadament, no hi ha hagut víctimes mortals, però vint-i-set persones han estat evacuades dels domicilis per la virulència de les flames.

540x306 Aspecte principal de la façana de l'edifici / NEIL ALEXANDER MCKEE Aspecte principal de la façana de l'edifici / NEIL ALEXANDER MCKEE

A banda de l'esfondrament del sostre, un dels danys més visibles que ha patit l'edifici ha estat el de la façana. L'incendi que va afectar l'edifici Mackintosh ara fa quatre anys va provocar que les pedres que el formen arribessin a un temperatura de gairebé 1.000 graus centígrads. Aquesta vegada el foc, de dimensions molt més grans, fa témer que l'estructura externa no resisteixi.

L'edifici va ser construït entre 1897 i 1909. El seu creador, Charles Rennie Mackintosh no va ser gaire apreciat a Gran Bretanya durant la seva vida. Però Europa es va rendir al seu art, considerant-lo una de les figures claus de l'avantguarda. Mentre Glasgow era indiferent al seu geni, a Viena va ser rebut amb tots els honors amb motiu d'una exposició sobre el seu treball que va tenir lloc l'any 1900. L'arquitecte tenia aleshores 32 anys i estava en la seva plena potència artística. Àustria va elogiar el dissenyador, i ell i la seva dona, Margaret Macdonald, van participar en una exposició dels dits 'secessionistes', moviment que volia allunyar-se del que consideraven eren unes formes d'arquitectura i d'art antiquades.

540x306 Interior de la biblioteca de la Glasgow School of Arts / GSA Interior de la biblioteca de la Glasgow School of Arts / GSA

A Viena, Mackintosh va exercir una gran influència en molts dels grans dissenyadors avantguardistes de principis del segle XX. Un dels fundadors del moviment secessionista, Josef Hoffmann, va qualificar Mackintosh com a líder del moviment modern. La parella de Glasgow també va influir en el primer secessionista Gustav Klimt.

El 7 de juny passat, Glasgow va celebrar el 150 aniversari del naixement de l'arquitecte. La reconstrucció de l'edifici cremat fa quatre anys, que estava a punt de ser enllestida, era vista com una reparació de l'oblit i la marginació que la seva ciutat natal li va dedicar en vida. Mackintosh va morir fa noranta anys en la pobresa després d'una carrera que es va interrompre poc després que fes quaranta anys. Amb tot, la seva petjada, no només com a arquitecte, sinó també com a interiorista, es pot veure encara avui en molts salons de la ciutat, on va saber combinar l'estil tosc de les baronies d'Escòcia amb les sinuoses formes de l'Art Nouveau i exòtics tocs japonesos. La crítica del seu temps, però, no el va saber apreciar.