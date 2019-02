Una arxidiòcesi dels EUA publica una llista de 63 sacerdots abusadors

El cardenal Joseph Tobin, arquebisbe de Newark, a l'estat nord-americà de Nova Jersey, ha publicat una llista amb els noms dels sacerdots sobre els quals hi ha "denúncies creïbles d'abús sexual a menors". Tobin també ha demanat disculpes i ha anunciat "un programa independent de compensacions" a les víctimes. "Els que van patir abusos de clergues quan eren menors podran obtenir compensació d'una manera compassiva, ràpida i transparent", ha assegurat l'arquebisbe.

La llista inclou el nom de fins a 63 capellans, amb la data de naixement, la data de l'ordenació a l'Església catòlica, les institucions on van treballar i el nombre de menors dels quals van abusar, a més de detallar si han mort o han sigut expulsats o apartats.

Tobin ha explicat en una carta que abans de fer pública la llista l'Església ha informat les autoritats sobre aquests sacerdots abusadors. A més, ha encoratjat "qualsevol persona que sàpiga d'una suposada mala conducta sexual per part d'un clergue, treballador o voluntari de l'arxidiòcesi" a Newark a acudir a la policia i a un coordinador d'assistència a les víctimes de l'Església.

"Les revelacions d'abús sexual del clergat a menors d'aquest últim any han provocat sentiments de sorpresa, enuig, vergonya i dolor en la nostra comunitat catòlica", escriu el cardenal, que considera "particularment censurable" que la institució no apartés "immediatament" els acusats de les seves funcions.

A la llista de Newark hi ha l'excardenal Theodore McCarrick, de 88 anys, que va ser arquebisbe en aquesta localitat i també a la ciutat de Washington, i que va ser apartat pel papa Francesc l'estiu passat enmig d'una gran polèmica, ja que l'exnunci del Vaticà als Estats Units va acusar el pontífex de conèixer les denúncies contra aquest cardenal des del 2013.

"En nom de l'Església, demano el vostre perdó", ha afegit Tobin, que també ha anunciat la creació d'un programa de compensació a víctimes com a "expressió de penediment", malgrat que "no hi ha compensació financera que pugui abordar adequadament el patiment" d'aquestes persones, ha reconegut. L'arquebisbe no ha detallat la quantitat d'aquestes compensacions.

Així mateix, Tobin, ha publicat un vídeo en espanyol i anglès al lloc web de l'arxidiòcesi de Newark en què admet "el fracàs del lideratge de l'Església" a l'hora d'apartar els abusadors. El cardenal ha detallat que la llista s'ha fet després de revisar els arxius diocesans des de l'any 1940. "La divulgació de la llista no és el punt final del nostre procés, sinó és una expressió del nostre compromís de protegir els nostres infants", ha destacat.

Des que el Tribunal Suprem de Pennsilvània va publicar l'agost de l'any passat l'informe d'un gran jurat que documentava 300 suposats casos de "sacerdots depredadors" sexuals en les seves diòcesis, s'han sumat a aquesta iniciativa les diòcesis d'altres estats.

Segons els mitjans locals, s'espera que més de la de Newark quatre diòcesis més de Nova Jersey publiquin en el futur llistes amb els noms dels suposats abusadors.