Els arxius de JFK no ajuden a aclarir les sospites

La gran esperada desclassificació dels últims arxius sobre el magnicidi de John F. Kennedy va deixar molt a desitjar i servirà de poc per aclarir les sospites entorn d’un dels fets que han marcat la història dels Estats Units. El seu actual president, Donald Trump, va cedir a les pressions de la CIA i va decidir bloquejar 200 dels 3.000 documents sobre el fatídic assassinat que per ordre d’una llei del 1992 s’havien de publicar aquest dimecres passat.

“No tinc cap altra opció que acceptar aquestes censures per evitar un dany irreversible a la seguretat de la nostra nació”, va dir Trump. El líder nord-americà deixarà que les agències d’intel·ligència revisin els documents vetats i d’aquí sis mesos (el 27 d’abril) decidirà si permet desclassificar-los. Tant la CIA com la Casa Blanca van insistir que l’acció del president no busca encobrir res sinó protegir agents i mètodes de recollida d’informació dels serveis secrets.

Tanmateix, aquests arxius atiaran les teories conspiratives, sobretot les que apunten a una implicació de la CIA en el magnicidi. De fet, una dels milers i milers de pàgines dels arxius desclassificats deixa en l’aire la pregunta sobre si Lee Harvey Oswald, l’assassí de Kennedy segons la versió oficial, era agent secret. La resposta a la qüestió formulada el 1975 al llavors director de la CIA, Richard Helms, és una de les parts censurades.

Què diuen els papers?

En els arxius hi ha una mica de tot. Fotografies, paperassa burocràtica, informes d’alts càrrecs de l’FBI i espies de la CIA, i especulacions de l’URSS sobre els autors del magnicidi. Els documents també mostren la cultura i el tipus d’accions que portava a terme el govern nord-americà en plena Guerra Freda, obsessionat amb la lluita contra el comunisme. Així, hi ha documents que revelen els diferents intents de la CIA de matar Fidel Castro i posar fi al seu règim, però també els complots contra el dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo i el líder congolès Patrice Lumumba.

Sobre el magnicidi de Kennedy, destaca la preocupació del llavors director -i creador- de l’FBI, el poderós John Edgar Hoover, perquè els nord-americans comencessin a creure’s teories de conspiració. Hoover creia que era important “convèncer” els seus conciutadans que Oswald va ser “l’únic assassí”. Per això, en un altre informe, lamenta el seu assassinat a mans de l’empresari Jack Ruby.

De fet, l’FBI havia advertit dies abans la policia de Dallas d’una amenaça de mort contra Oswald. Però la policia federal tampoc no va fer res per protegir-lo. “Ahir a la nit vam rebre una trucada a la nostra oficina de Dallas d’un home que parlava amb veu tranquil·la i que deia que era membre d’un comitè organitzat per matar Oswald”, va escriure Hoover.

La comissió d’investigació sobre el magnicidi de Kennedy del president Lyndon B. Johnson, coneguda com la comissió Warren, va concloure el setembre del 1964 que Oswald va ser l’única persona que va disparar i matar el jove i carismàtic president el 22 de novembre del 1963. Quinze anys més tard, però, una altra comissió de la cambra baixa dels EUA va assegurar que l’assassinat havia sigut “probablement el resultat d’una conspiració”, tot i que sense dir qui eren aquests conspiradors.

El KGB, Cuba i la ultradreta

L’assassinat d’Oswald, i la seva vida -havia desertat de l’exèrcit nord-americà i havia viscut dos anys a la Unió Soviètica-, han alimentat durant dècades especulacions i teories sobre qui va matar Kennedy. Per això historiadors, periodistes i aficionats a aquestes teories de la conspiració esperaven amb molta expectació la publicació dels documents. Alguns experts ja havien admès que no esperaven cap informació bomba que aclarís les incògnites sobre un assassinat que va commocionar els Estats Units i el món.

En un dels documents de Hoover també es detalla la reacció de la Unió Soviètica a la mort de Kennedy. Es diu que els soviètics van rebre la notícia amb “un gran xoc i consternació” i temien que fossin atacats amb míssils. El Partit Comunista creia que l’assassinat era obra de “la ultradreta” i fins i tot van especular que Johnson podria estar darrere del magnicidi.

Un altre informe de la CIA suggereix, després d’interceptar una trucada, que Oswald va parlar amb un oficial del KGB a l’ambaixada de Rússia a Ciutat de Mèxic. El 28 de setembre del 1963 va parlar amb Valeri Vladimírovitx Kostikov, que treballava per a un departament “responsable del sabotatge i l’assassinat”. Oswald, en un “rus pobre”, va preguntar si hi havia “res de nou referent al telegrama a Washington”.

El viatge d’Oswald a Mèxic setmanes abans del magnicidi és important, segons els experts, per entendre si hi va haver una conspiració. Però falten peces en un trencaclosques que potser mai es resoldrà.