Les demandes d'asil cauen un 44% a la UE i augmenten un 100% a Espanya

Tres anys després de la crisi de refugiats que va disparar les demandes d'asil a la Unió Europea, l'arribada de refugiats ha tornat gairebé als nivells del 2014. Segons l'informe que ha publicat aquest dilluns l'Oficina Europea de Suport a l'Asil (EASO), 728.470 persones van demanar asil als països europeus l'any passat. És un 44% menys que l'any anterior, quan 1,3 milions de refugiats van tramitar una sol·licitud a un dels 28 estats membres.

En plena discussió política entre els governs de la UE sobre la reforma del sistema d'asil –la setmana que ve es reuneixen els líders europeus per pactar els canvis del reglament de Dublín–, les estadístiques mostren que la situació s'està normalitzant. Malgrat que governs com el d'Itàlia han girat l'esquena a la immigració i han tancat els ports a embarcacions com l'Aquarius, ara no arriben més refugiats que en anys anteriors, ni augmenten les demandes d'asil, sinó tot el contrari.

L'any 2015, quan la guerra a Síria i l'expansió de l'Estat Islàmic al país van obligar milions de sirians a fugir, la UE va registrar 1,4 milions de demandants d'asil. Va ser l'any que se'n van registrar més. Però des del 2015, les demandes han anat disminuint progressivament fins als 728.470 de l'any passat.

Espanya dobla les demandes d'asil

Alemanya concentra tres de cada deu demandes d'asil a la UE (31%), seguida d'Itàlia (17,7%) i França (8,1%). A Alemanya, però, on la gestió de la immigració ha provocat una crisi política, les demandes d'asil van disminuir un 70%. La majoria de demandants tenen nacionalitat siriana (15%), iraquiana (7%) i afganesa (7%), països que viuen guerres o situacions de gran inestabilitat per la presència de l'Estat Islàmic.

Espanya ocupa la sisena posició (4,3% del total de demandes a la UE) però, a diferència del conjunt dels països comunitaris, va doblar les demandes d'asil el 2017. Va passar de les 15.755 sol·licituds del 2016 a les 31.120 del 2017, un augment que l'agència europea d'asil explica per la situació política i social de Veneçuela, que força cada vegada més ciutadans a sortir del país.