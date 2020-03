Arrenca un assaig clínic europeu per provar tractaments per l'Ebola, el VIH i la malària contra el coronavirus

Aquest dilluns s'ha posat en marxa un assaig clínic europeu per posar a prova quatre tractaments experimentals contra la Covid-19, coordinat per l'Hospital Universitari de Lió, a França, en el qual participaran 3.200 pacients.

En l'assaig, batejat amb el nom de Discovery, participaran malalts de França, Espanya, Alemanya, Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos i el Regne Unit. L'objectiu és provar si tractaments disponibles per a altres malalties poden ser útils per a la Covid-19, com apunta la informació disponible fins ara, i així guanyar temps per desenvolupar un tractament específic i una vacuna.

L'estudi compararà l'eficàcia de quatre tractaments enfront de les cures estàndard:

Remdesivir : es tracta d'un antivíric que es va desenvolupar pel tractament del virus de l'Ebola i també del virus de Marburg i que es creu que també podria funcionar per a un altre coronavirus, el MERS. Actualment està en l'última fase clínica en persones abans de ser comercialitzat específicament enfront del SARS-CoV-2.

: es tracta d'un antivíric que es va desenvolupar pel tractament del virus de l'Ebola i també del virus de Marburg i que es creu que també podria funcionar per a un altre coronavirus, el MERS. Actualment està en l'última fase clínica en persones abans de ser comercialitzat específicament enfront del SARS-CoV-2. Lopinavir i Ritonavir : fa temps que s'utilitzen per al tractament del VIH, el virus que provoca la sida, que té alguns mecanisme del cicle viral semblants al coronavirus. L'estudi clínic permetrà analitzar si també serveix per inhibir el cicle viral del SARS-Cov2 a les cèl·lules.

: fa temps que s'utilitzen per al tractament del VIH, el virus que provoca la sida, que té alguns mecanisme del cicle viral semblants al coronavirus. L'estudi clínic permetrà analitzar si també serveix per inhibir el cicle viral del SARS-Cov2 a les cèl·lules. Interferon beta : és una molècula antiinflamatòria que s'utilitza, entre d'altres, per al tractament de l'esclerosi múltiple.

: és una molècula antiinflamatòria que s'utilitza, entre d'altres, per al tractament de l'esclerosi múltiple. Hidroxicloroquina: és un medicament utilitzat per combatre la malària, i segons alguns estudis preliminars serviria també per reduir la càrrega viral dels infectats per coronavirus. També s'utilitza per al lupus i l'artritis reumatoide.

"És un assaig molt important pel nombre de pacients i pel fet que es faci en el rovell de l’ou del problema, que és Europa. Hi ha molts altres estudis clínics en marxa a nivell mundial, però aquest és important pel seu abast i pel fet que ha sigut avalat científicament per la Comissió Europea", explica a l'ARA Joaquím Segalés, investigador de l'IRTA-CREsA i professor de la UAB.

Els científics han analitzat les dades sobre la SARS i el MERS –les anteriors epidèmies de virus de la mateixa família de coronavirus del 2002 i el 2012– i les primeres publicacions científiques de la Xina sobre el SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, i han fet una llista de les molècules antivirals que es poden provar. Els medicaments que es provaran són els que l'Organització Mundial de la Salut ha classificat com a prioritaris.

"El punt fort d'aquest assaig és el seu caràcter adaptatiu. Això significa que podrem abandonar molt ràpidament els tractaments experimentals que no funcionin i substituir-los per altres molècules que sorgiran de la recerca. Podem actuar en temps real en coherència amb les dades científiques més recents per posar en evidència el millor tractament per als nostres pacients", explica Florence Ader, infectòloga de l'Hospital de Lió i coordinadora del projecte. "L'estudi està pensat de manera pragmàtica i adaptativa. Estudiarem l'eficàcia i la tolerància de les opcions de tractament en un temps limitat. És un enfocament de recerca decididament proactiu", conclou.

L'estudi també complementarà les dades recollides en un altre assaig clínic internacional impulsat per l'OMS que s'ha batejat amb el nom de Solidarity. L'Agència Espanyola del Medicament i les autoritats sanitàries estan decidint quins centres hi participen.

"Estem treballant en dos abordatges: el de la prevenció, per aturar la propagació de la malaltia, i el de la teràpia, per reduir els efectes i guarir-la. Per les circumstàncies, tant les empreses sanitàries com els centres estem alleugerint els tràmits per poder començar-ho abans", explica Xavier Cañas, director de promoció i desenvolupament de recerca clínica del Campus Vall d'Hebron, que és líder a Espanya, amb més de 1.300 assajos clínics oberts, i està en els centres de referència d'Europa. "Estem intentant generar noves eines diagnòstiques, preventives i terapèutiques i aviat començarem a tenir resultats. Ens els últims dos mesos s'està duent a terme una quantitat ingent d'estudis que generaran molts resultats, i de la seva anàlisi sortirà informació molt valuosa per prendre decisions i decidir les següents estratègies", afegeix.