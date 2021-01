Un segon policia del Capitoli mor després de l'assalt trumpista, aparentment per suïcidi

Un agent de la policia del Capitoli dels Estats Units que dimecres havia participat en la defensa de l'edifici durant l'assalt de seguidors del president Donald Trump ha mort aquest cap de setmana. El cos ha explicat que l'agent, Howard Liebengood, va morir mentre estava fora de servei, però no ha donat detalls sobre la causa de la defunció. Tot i així, fonts policials citades pel Washington Post assenyalen que es va suïcidar.

La víctima , de 51 anys, formava part de la policia del Capitoli des del 2005 i era fill d'un antic treballador del Senat. "Els nostres pensaments i pregàries són amb la seva família, amics i companys. Demanem que la privacitat de la seva família i dels altres agents de la policia del Capitoli i les seves famílies sigui respectada durant aquests moments profundament difícils", ha dit, en un comunicat, la directora de comunicacions del cos, Eva Malecki.

Sisena víctima de l'assalt

Liebengood és el segon policia del Capitoli que mor aparentment com a conseqüència de l'assalt de la setmana passada. La primera víctima va ser Brian Sicknick, que va perdre la vida a causa de les ferides que va patir mentre s'enfrontava als manifestants. Tot i que no s'ha confirmat oficialment, el New York Times va informar que un dels assaltants l'havia colpejat amb un extintor. Durant l'assalt van morir també quatre manifestants: la veterana de guerra Ashli Babbitt va rebre un tret disparat per un policia, mentre que els altres tres van ser víctimes d'altres "emergències mèdiques", segons les fonts oficials.

Després d'haver-s'hi negat fins ara, aquest diumenge Donald Trump va ordenar que les banderes de tots els edificis oficials dels Estats Units onegin a mig pal fins dimecres en homenatge als dos policies. El Capitoli ja havia ordenat fer-ho divendres.