¿Un altre assassinat d'un periodista rus?

El misteri envolta la mort de Maksim Borodin, un periodista rus conegut per haver revelat la presència de mercenaris russos a la guerra de Síria. El reporter es va precipitar des d'una finestra de casa seva dijous a la nit i va morir en unes circumstàncies estranyes que han portat els seus íntims i l'agència de comunicació on treballava a dir que es podria tractar d'un assassinat, mentre que les autoritats russes apunten al possible suïcidi.

Borodin va morir diumenge per les ferides que va patir després de caure daltabaix de la finestra del seu apartament, situat en un cinquè pis a la ciutat de Iekaterinburg, a la part centre-oriental de Rússia. La hipòtesi principal en què estan treballant les autoritats russes és que ha estat un suïcidi, segons informa Radio Free Europe. Un portaveu de la policia de la província ha explicat que la porta d'entrada de l'apartament de Borodin era tancada per dins i que no hi havia indicis que hagués estat forçada. Els agents han trobat les claus a dins de l'habitatge, però no hi havia cap nota de suïcidi.

No obstant això, Polina Rumiantseva, cap de redacció de l'agència de notícies Novy Den, ha rebutjat aquest relat, com també un amic de Borodin, Viatxeslav Baixkov, que ha explicat a través de Facebook que el redactor havia contactat amb ell poc abans de la caiguda per comentar-li que el seu edifici estava envoltat de "membres de les forces de seguretat" vestits de camuflatge i amb la cara tapada.

Baixkov va continuar explicant per la xarxa social que, una hora després de la primera trucada, a les sis del matí, Borodin va tornar a contactar amb ell. El periodista li va demanar perdó i li va explicar que s'havia equivocat, perquè els membres de les forces de seguretat estaven duent a terme algun tipus d'exercici.

"No vaig parlar amb ell després d'això, però estava esperant que escrivís alguna cosa a Facebook", va explicar Baixkov. "Tanmateix, no va escriure res i l'endemà els mitjans de comunicació van informar que en Maksim havia estat trobat sota del seu balcó i que era a la sala d'emergències", va afegir l'amic del periodista. "Pot ser que jo sigui l'última persona amb qui va parlar", ha destacat Baixkov.

Contra un amic de Putin

Els temes habituals sobre els quals escrivia Borodin eren els delictes, particularment la corrupció. Segons ha recollit l'italià 'La Repubblica', alguns dels seus reportatges s'havien centrat en els comptes bancaris secrets de l'empresari de l'alumini Oleg Deripaska, un magnat íntim del president Vladímir Putin, i en el fet que representants de l'església ortodoxa russa van estar al darrere de les protestes contra la polèmica pel·lícula 'Matilda', l'argument de la qual gira al voltant d'un jove enamorat del tsar Nicolau II.

L'últim èxit del periodista havia estat la publicació d'informacions sobre les morts de diversos mercenaris russos a Síria, pertanyents a la companyia militar privada Wagner. El 7 de febrer un grup de contractistes russos va atacar un grup de rebels sirians. La coalició liderada pels Estats Units, país que dona suport als rebels, va contraatacar amb bombardejos. Segons les estimacions d'alguns mitjans, l'atac va deixar més de 200 mercenaris russos morts, però el Kremlin només ha admès que hi van haver cinc víctimes, cap del les quals era militar.

La bèstia negra dels periodistes

Rússia és, segons les organitzacions de defensa dels drets a la llibertat i del periodisme, un punt negre per als professionals de la informació. Cada any els informes de Freedom House o Periodistes sense Fronteres subratllen la falta de llibertat i les pressions han de suportar els redactors. El periodista d'investigació i cofundador de Novy Peterburg Nikolai Andruixenko va morir l'abril del 2017, el primer assassinat d'un periodista a Rússia des del 2013, segons el Comitè per a la Protecció dels Periodistes.