Cada dia moren deu civils i una vintena resulten ferits a l'Afganistan a causa de la guerra

Les negociacions de pau entre els EUA i els talibans no estan aconseguint que la violència contra els civils a l'Afganistan disminueixi. De fet, la tendència és la contrària. Una mitjana de deu civils moren i una vintena resulten ferits cada dia a l'Afganistan a causa de la guerra, segons l'últim informe sobre víctimes civils publicat per la Missió d'Assistència de l'ONU a l'Afganistan (UNAMA, per les sigles en anglès), fet amb dades de l'any passat.



L'ONU ha registrat més de 32.000 civils morts i 60.000 ferits durant l'última dècada al país asiàtic. L'any 2014 es va registrar l'anterior rècord, amb 3.701 civils morts, però la xifra va disminuir els anys posteriors i es va situar per sota dels 3.500 el 2017. Amb tot, el 2018 s'ha invertit la tendència, amb 364 víctimes més que l'any anterior, cosa que representa una pujada de quasi un 11% en un any.

Les causes del rècord

L'ONU atribueix l'augment del nombre de víctimes civils a l'increment dels atacs suïcides per part de les forces antigovernamentals, principalment de la branca de l'Estat Islàmic que opera al país. D'altra banda, les forces internacionals –sobretot les nord-americanes– han dut a terme més bombardejos per atacar posicions insurgents i han causat la mort de més civils que els anys anteriors.

"Els resultats de l'estudi mostren que el grau de danys i patiment infligits a civils a l'Afganistan és profundament inquietant i totalment inacceptable", ha dit Tadamichi Yamamoto, representant especial del secretari general de l'ONU a l'Afganistan. "Totes les parts han de prendre mesures concretes i immediates per evitar una escalada més gran en el nombre de civils ferits i morts".

Per a Yamamoto, l'única manera d'acabar amb la mort de civils al país és "aturar els combats". En aquest sentit, insta els principals actors del conflicte a "aprofitar totes les oportunitats" per aconseguir la pau al país, que porta gairebé 40 anys en guerra.