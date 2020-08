Sis ciutadans francesos i dos ciutadans nigerians, assassinats a trets al Níger

Vuit persones, sis ciutadans francesos i dos ciutadans nigerians, han sigut assassinats a trets aquest diumenge a la regió de Tillabéri, al sud-oest del Níger. Els atacants, que anaven en motos, han disparat contra el grup de turistes i els trets també han matat el guia turístic i el xofer, tot dos del Níger, tal com han confirmat les autoritats locals a l'agència de notícies France Press. L'atac ha tingut lloc sobre les 11.30 hora local, a uns sis quilòmetres de Kouré, a l'interior d'una coneguda reserva natural on viuen les últimes girafes de l'Àfrica oriental. Precisament això últim havia captat l'atenció dels turistes. A hores d'ara cap grup ha reivindicat l'atac, tot i que en els últims anys incidents similars han tingut lloc a la regió a mans de grups jihadistes. El ministeri d'Afers Exteriors de França ja ha obert una investigació per poder aportar més detalls sobre l'episodi.

Les primeres versions apunten que la majoria de les víctimes haurien mort com a conseqüència dels trets dels atacants a excepció d'una dona, que hauria sigut decapitada després d'intentar escapar de l'atac. En un principi s'havia informat que els ciutadans francesos eren turistes, però s'obre la possibilitat que també puguin ser treballadors humanitaris d'algunes de les ONG de la zona, ja que viatjaven en un vehicle que pertany a l'ONG francesa Acted.

L'atac, que s'ha produït contra ciutadans estrangers prop de la principal carretera que travessa el país d'est a oest, suposa un cop dur per al país africà, un dels més pobres del món i que intenta promoure el turisme com a alternativa econòmica al seu futur.

A la regió de Tillabéri, fronterera amb Burkina Faso i també amb Mali, és on es troben les principals bases d'un dels grups jihadistes més actius al Sahel, l'Estat Islàmic del Gran Sàhara, liderat per un dels terroristes més buscats de tota la zona, Abou Walid al-Saharaui. Segons les xifres oficials, des de principis d'any almenys 870 persones han mort degut a la violència terrorista al Níger.