Vuit coets causen danys a l’ambaixada dels Estats Units a Bagdad

Aquest dilluns a la nit han caigut vuit coets a la Zona Verda de Bagdad que han ferit un soldat iraquià i han causat petits danys a l’ambaixada dels Estats Units. És el primer atac d’aquesta mena des de fa un mes a la zona més protegida de la capital de l’Iraq, i un dels més contundents per la quantitat de projectils disparats.

La fortificada Zona Verda de Bagdad és al centre de la capital i s’hi concentren el Parlament iraquià, una gran part dels edificis governamentals, bases militars i diverses ambaixades estrangeres, entre les quals la dels Estats Units, objectiu habitual d’aquesta mena d'atemptats.

“És un atac terrorista que posa en perill la seguretat i la vida de ciutadans innocents”, ha condemnat un portaveu de la presidència de l’Iraq, que ha qualificat l’agressió d'“atac a la sobirania del país i als esforços per preservar el prestigi de l’estat”. El secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, també ha condemnat l'atac: "Les milícies que reben el suport de l'Iran són l'impediment més seriós per ajudar el país a tornar a la pau i la prosperitat".

Flashes were seen in #Baghdad sky in the #GreenZone following reports of several rockets fired to target the #US embassy, Sunday. pic.twitter.com/IYR33EqnID — Ruptly (@Ruptly) December 20, 2020

Els atemptats dirigits a l'ambaixada han sigut recurrents des de l’assassinat de Qassem Soleimani, comandant insígnia de la Força Quds dels Guardians de la Revolució de l’Iran, en un atac selectiu el gener passat orquestrat pels govern de Donald Trump. Tot i això, les agressions s’havien reduït en gran mesura des que a l’octubre la milícia proiraniana Kataeb Hezbol·là va oferir una treva “condicionada” a la retirada de tropes estrangeres del país. Segons va anunciar Trump el mes passat, els EUA retiraran una part dels soldats que hi tenen destinats el 15 de gener.

“Els coets han impactat en diversos edificis residencials del barri d’Al-Qadisiya i han causat danys materials als habitatges i en vehicles civils”, ha indicat l’Oficina d’Informació de l’Exèrcit de l'Iraq en un comunicat. Els militars han afegit que un dels míssils ha caigut prop d’unes dependències militars i que un soldat havia resultat ferit.

L’ambaixada dels Estats Units ha confirmat que les seves instal·lacions han sofert “danys menors”, sense cap ferit. Alguns testimonis asseguren que l'ambaixada ha activat el sistema de defensa antimíssils i ha interceptat almenys tres dels coets. “Fem una crida als líders polítics i governamentals iraquians perquè facin els passos necessaris per prevenir aquests atacs i perquè els seus responsables en retin comptes”, ha reclamat la representació diplomàtica.

The U.S. Embassy confirms rockets targeting the International Zone resulted in the engagement of Embassy defensive systems. There was some minor damage on the Embassy compound but no injuries or casualties. 1/ — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) December 20, 2020

Segons un comunicat de la policia de l’Iraq, els coets s'han llançat des de Rashid Camp, al sud de la capital, però no se n’han identificat els autors, qualificats per les forces de seguretat de “grup il·legal”. Un dels sospitosos habituals en els atemptats contra la Zona Verda és la milícia xiïta proiraniana Kataeb Hezbol·là (coneguda com l’Hezbol·là iraquià). Però el grup armat havia reduït l'activitat des de la treva que va acordar a l'octubre a canvi de la retirada de tropes estrangeres al país. En aquesta ocasió ha condemnat l’agressió a “l’ambaixada del mal” a través de les xarxes socials.

Els atacs contra la Zona Verda i l’ambaixada dels Estats Units són un blanc habitual de grups contraris a la presència de tropes nord-americanes a l’Iraq. Aquesta nova agressió destaca pels vuit projectils que s’han llançat, un nombre superior a l’habitual.

Els EUA, “preparats per reaccionar”

El cap de les forces nord-americanes al Pròxim Orient, Frank McKenzie, va assegurar diumenge que els Estats Units estaven “preparats per reaccionar” si el règim de l'Iran els atacava amb motiu del primer aniversari de la mort del general Qassem Soleimani. “Estem en una molt bona posició i estarem preparats, sigui el que sigui que els iranians o els seus aliats decideixin fer”, va afegir durant una entrevista telefònica.

L'Iran ha entrenat i finançat milícies xiïtes a l’Iraq que van lluitar contra les tropes dels Estats Units després de la invasió del 2003. Aquests grups armats són els que han lluitat contra l’Estat Islàmic una dècada més tard. El comandant Soleimani era una figura vital per al funcionament d’aquestes milícies, entre les quals hi ha Kataeb Hezbol·là, Asaib Ahl Haq i l’Organització Badr. Totes formen part de les Forces de Mobilització Popular de l’Iraq, una coalició paramilitar que agrupa prop de 40 milícies, majoritàriament xiïtes.