Un apunyalament múltiple deixa tres morts a la ciutat anglesa de Reading

Almenys tres persones mortes i dues de ferides és el balanç provisional d'un apunyalament múltiple que ha tingut lloc sobre les 19.00, hores del vespre d'aquest dissabte al parc Forbury, al centre de la ciutat anglesa de Reading, a noranta quilòmetres a l'oest de Londres. La policia de la regió de Thames Valley, on es troba la localitat, qualifica els fets de sospitós "incident terrorista", segons que informa l'agència Press Association, citant fonts dels serveis de la seguretat interior del Regne Unit.

De moment hi ha una persona detinguda que, segons les mateixes fonts a què ha tingut accés Press Association tindria nacionalitat líbia. Es desconeixen els motius de l'atac, però es creu que ha estat aleatori. Inicialment, però, s'havia vinculat l'acció a una manifestació del moviment Black Lives Matter, que havia celebrat un acte al lloc dels fets. Amb tot, el fet que s'hagués acabat dues hores abans, fa pensar que no tindria cap mena de relació. Tot i així, a hores d'ara es creu que algunes de les víctimes n'haurien pres part.

En les imatges compartides a les xarxes socials per testimonis presencials dels esdeveniments es poden veure els moments en què la policia ha reduït un individu, del qual no se n'ha facilitat la identitat encara, tot i que, com ha quedat apuntat, sí que ha transcendit la nacionalitat. La mateixa policia ha demanat a la ciutadania que no difongui les imatges que hagin pogut enregistrar amb els telèfons mòbils. A banda que és material per a la investigació, algunes són explícitament molt dures.

Lawrence Wort, un testimoni de l'atac, ha assegurat a diferents mitjans de comunicació del Regne Unit que l’atacant va començar a córrer cap a ell després d'haver assestat les primeres ganivetades entre un grup d'unes deu persones, però que no el va poder atrapar. Posteriorment, es va adreçar a un altre.

En el moment en què es va produir l'atac, el parc estava prou ple, amb grups d'amics que feien pícnic o compartien begudes, atès que els pubs continuen tancats a causa de les mesures de confinament.

A darrera hora de la nit d'aquest dissabte, la policia ha practicat un escorcoll en la zona de Whitley, propera a Reading, on el detingut podria residir.