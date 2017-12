Un nou atemptat a Somàlia provoca la mort d'almenys 18 policies

Almenys 18 policies han mort aquest dijous en Mogadiscio després d'un atemptat suïcida en un campament d'entrenament de la capital de Somàlia, segons han informat mitjans locals. A més altres 15 persones han resultat ferides de diversa consideració.

El portaveu de la policia, Mohamed Hussein, ha explicat que el terrorista portava explosius lligats al seu cos i ha aconseguit passar els controls de seguretat perquè anava disfressat de policia.

L'explosió ha ocorregut al voltant de les set del matí, hora local, mentre els agents preparaven la desfilada per commemorar el 74 aniversari del dia de la policia segons ha explicat Muktar Hussein Afrah, comandant adjunt de policia de Somàlia.

El grup jihadista Al-Shabab ha reivindicat l'autoria d'aquest atac i ha assegurat que el nombre de morts supera les 18 persones.

Aquest grup, aliat d'Al-Qaida, està lluitant des de fa anys contra el govern de Somàlia per intentar imposar la llei islàmica en un dels països més pobres de la banya d'Àfrica.

L'atac d'avui ha arribat en un moment en què la Unió Africana està ultimant els plans per retallar la seva missió de manteniment de la pau al país. Per això, segons alguns experts consultats per Reuters, Somàlia pot convertir-se en un refugi pels militants lligats a Al-Qaida al Iemen.

Les accions violentes d'Al-Shabab són freqüents a Somàlia, país que, el passat octubre, va sofrir el pitjor atemptat de la seva història, un atac amb camions bomba que va deixar en total 512 morts.