Un atemptat enfosqueix la tornada del vicepresident i exsenyor de la guerra afganès

Un atemptat suïcida ha provocat 15 morts i 60 ferits prop de l'aeroport de Kabul gairebé a la mateixa hora que el vicepresident afganès i antic senyor de la guerra, Abdul Rashid Dostum, tornava a l'Afganistan després d'un any a l'exili a Turquia. L'atac l'ha reivindicat Estat Islàmic i evidencia el clima de violència i tensió a tres mesos de les eleccions, previstes per a la tardor.

Desenes de seguidors i autoritats locals, entre elles el segon vicepresident del govern, Sarwar Danish, han rebut Dostum aquest diumenge a la porta de l'avió, on a batzegades el vicepresident ha aconseguit pujar a un vehicle escortat per les forces de seguretat. Pocs minuts després un insurgent carregat d'explosius s'ha immolat a prop de l'entrada principal del complex.

"L'atacant planejava atemptat contra el comboi" de Dostum, però l'explosió s'ha produït "minuts després que el vicepresident hagués abandonat l'àrea", ha explicat el portaveu de la Policia de Kabul, Hashmat Stanikzai, a l'agència Efe.

Entre els 15 morts, a més de l'atacant suïcida, hi ha civils i membres de les forces de seguretat, ha revelat Stanikzai, que ha situat en 60 el nombre de ferits. "He tingut una gran rebuda, però quan hem abandonat l'àrea he sentit una explosió", ha explicat Dostum, líder de la minoria uzbeka en un acte posterior a la capital afganesa, on ha estat rebut amb una catifa vermella per desenes d'entusiastes seguidors.

Malgrat l'atemptat, el vicepresident i antic senyor de la guerra ha fet una crida a treballar per la "pau i la reconciliació" al país i ha assegurat que "les negociacions amb els talibans" són el seu principal objectiu, encara que ha demanat la determinació de tots per aconseguir-ho.

El retorn triomfant de Dostum contrasta amb la indignació que es va viure al país després que es fes públic que els seus guardes de seguretat havien retingut el 2016 un rival polític per sotmetre'l a pallisses, tortures i abús sexuals. Dostum va negar les acusacions però tot i que des de l'exterior el van pressionar perquè comparegués davant dels tribunals per demostrar la imparcialitat de la justícia i que els polítics no hi tenen cap tracte de favor, el vicepresident va optar per fugir del país amb l'excusa que necessitava un tractament mèdic a Turquia.

El cas ha estat un maldecap per al president afganès, Ashraf Ghani, que es veu forçat a acceptar la tornada del seu segon en nom de l'estabilitat que li exigeix la comunitat internacional. En el passat, Ghani i Dostum s'havien enfrontat i el primer l'havia titllat d'assassí, però el 2014 el va nomenar vicepresident per intentar guanyar-se la simpatia de les províncies frontereres amb l'Uzbekistan, aprofitant que Dostum és ètnicament uzbek.