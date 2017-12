Un atemptat en un funeral deixa 18 morts a l'Afganistan

Un altre cop, la mort en una cerimònia per morts. L'Estat Islàmic ha matat 18 persones i n'ha ferit 12 més que assistien a un funeral d'un polític local a Nangarhar, el que suposa un tancament d'un any especialment sagnant a l'Afganistan, en què han mort prop de 3.000 civils.

Una càrrega explosiva col·locada en una motocicleta a l'oriental província de Nangarhar, considerada el bastió del grup jihadista país, s'ha dut per endavant la vida de 18 persones i n'ha ferit una dotzena més, que se sumen als 2.640 civils morts i 5.379 ferits comptabilitzats per la missió de l'ONU només fins a l'octubre.

L'explosió s'ha produït al districte de Behsud durant un acte funerari per l'exgovernador del districte de Haska Mena, Gul Wali, ha dit el portaveu del governador provincial. Després d'abandonar el seu càrrec, Wali tenia estatut d'ancià tribal i treballava ajudant a la gent en tasques socials, com mantenir els insurgents allunyats de les aldees.

Les autoritats afganeses han culpat el EI de l'atac a Nangarhar, on tant els talibans com el grup jihadista estan molt actius i controlen diverses zones de la regió. Com sol passar quan les víctimes són principalment civils, els del mul·là Haibatullah van negar la seva participació en l'atemptat a través d'un missatge de la seva portaveu Zabihullah Mujahid al seu compte de Twitter.

El portaveu del governador provincial ha argumentat que l'Estat Islàmic està atacant els civils per provar la seva presència a Nangarhar, en trobar en aquesta zona sota una forta pressió per part de les tropes afganeses i internacionals.

El vicepresident del Consell Provincial de Nangarhar, Zabihullah Zmarai, ha coincidit a assenyalar que els atacs a civils són un intent per part dels jihadistes de fer "propaganda", en veure's minvats per l'avanç de les forces governamentals a la regió.

El president afganès, Ashraf Gani, ha condemnat l'atac per considerar-lo una falta de respecte a l'islam i les seves pràctiques. "Els terroristes en els mesos recents, atacant a civils i institucions del benestar, han mostrat la seva enemistat amb totes les ètnies, religions i el desenvolupament del país", ha afirmat el dirigent en un comunicat.

El d'avui és l'últim en una sèrie d'atacs contra civils, l'anterior d'ells el passat dijous, quan un atemptat suïcida en un centre cultural de la minoria musulmana xiïta a Kabul, reivindicat per Estat Islàmic, va causar 41 morts i 84 ferits. La capital, entre d'altres punts del país, va ser aquest any objecte de greus atemptats.

El més gran d'ells, el més sagnant des de la caiguda del règim talibà amb la invasió nord-americana fa 15 anys, va causar el juny passat 150 morts i més de 300 ferits a l'entrada de la zona diplomàtica de Kabul, on va explotar un camió carregat d'explosius. A dia d'avui, cap grup ha reclamat l'autoria d'aquella acció.

Encara que en els primers nou mesos de l'any el còmput de víctimes civils pel conflicte va baixar en un 6%, la primera vegada que es produeix un retrocés des del 2012, les xifres van ser de 2.640 morts i 5.379 ferits, encara "nivells alts", segons l'ONU.

Des del final de la missió de combat de l'OTAN al gener de 2015, Kabul ha anat perdent terreny davant els talibans fins a controlar tot just un 57% del país, segons l'inspector especial general per a la Reconstrucció de l'Afganistan (SIGAR) del Congrés dels Estats Units.