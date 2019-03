La policia atribueix a la falta d’efectius l’augment d’assassinats al Regne Unit

Xoc entre Scotland Yard i Downing Street. A Theresa May ja no només la desafien i la contradiuen els seus ministres en relació a la negociació del Brexit. Vint-i-quatre hores després que la premier indiqués que l’epidèmia d’assassinats amb arma blanca que viu el país -dotze les últimes dues setmanes, la majoria d’adolescents negres- “no té una relació directa” amb les retallades que han patit els diferents cossos de seguretat d’ençà que governen els conservadors (2010), la número 1 de la policia metropolitana de Londres, Cressida Dick, va rectificar ahir inequívocament la cap del govern.

En una entrevista amb l’emissora de ràdio LBC, Dick va assegurar: “Tots estem d’acord que els últims anys els efectius de policia han baixat molt, hi ha hagut moltes altres retallades en els serveis públics, i hi ha hagut més demanda de policia. Per tant [...], hi ha un vincle entre el [nombre de] delictes violents als carrers i els números de la policia, és evident i tothom ho veu”.

Tothom menys la primera ministra, Theresa May, que des que es va fer càrrec del ministeri de l’Interior ara fa nou anys en l’executiu presidit per David Cameron ha contribuït activament a reduir el nombre de policies en 21.000 agents. D’acord amb les dades de l’Oficina Nacional d’Estadística, des d’aleshores el pressupost del govern per a forces policials ha caigut un 19%. Davant les polèmiques declaracions de la cap de Scotland Yard, Cressida Dick, May va insistir que més que el nombre de personal patrullant per les ciutats, el que compta “és com la policia respon a aquests actes criminals quan passen, i com es garanteix que [els delinqüents] són portats davant la justícia”.

Rècord d’homicidis des del 1945

Les estadístiques sobre criminalitat són demolidores. Les dues últimes víctimes mortals del cap de setmana passat -una noia de 17 anys, assassinada divendres passat en un parc de l’est de Londres, i un noi de la mateixa edat, apunyalat l’endemà als afores de Manchester- han estat els nous símbols d’una tragèdia que fa temps que es cova i que ha disparat totes les alarmes.

Només a Londres, des de l’1 de gener fins ahir, 20 persones han sigut assassinades per arma blanca. La víctima més jove, una noia, tenia 14 anys. Els últims dotze mesos s’han comès 27 assassinats amb menors de 19 anys com a víctimes. I, de fet, el 2018 el registre es va tancar amb la pitjor xifra de morts per arma blanca des de la Segona Guerra Mundial: en total 285.

Les crítiques al govern de May també han arribat dels sindicats policials. John Apter, president de la Federació Policial d’Anglaterra i Gal·les, sostenia ahir a Sky News: “La policia ha estat despullada i se l’ha deixada amb la pell i l’os [en relació a les esmentades retallades], i les conseqüències són clares i es poden veure a les primeres pàgines dels diaris. Aquest és el veritable cost de l’austeritat, del qual ja vam advertir, malgrat que se’ns van ridiculitzar. Les nostres inquietuds s’han convertit en realitat, però la primera ministra continua sense acceptar-ho”.

Adolescents i droga

La proliferació als carrers de drogues com la cocaïna i el fet que els traficants utilitzin adolescents per distribuir-la a canvi de sumes importants de diners és considerada una de les causes que han disparat els assassinats entre aquest grup.

La negació de la realitat de què parlava Apter és l’últim episodi de desconnexió entre Downing Street i la societat britànica, que té la sensació que el seu govern només viu pendent del Brexit. Però la disfuncionalitat de l’executiu de May abraça molts altres departaments, no només el d’Interior. El ministre de Transports està sotmès a crítiques ferotges per la gestió de les infraestructures ferroviàries; la de Treball i Pensions, per una política erràtica d’ajudes socials, i el de Comerç Internacional, entre altres coses, per la seva ineficàcia a l’hora de signar acords bilaterals per al post-Brexit.

Paquets postals amb explosius a Londres

Fins a tres paquets postals amb explosius casolans van ser localitzats ahir a Londres, a l’estació de tren de Waterloo i als aeroports de Heathrow i London City. La unitat antiterrorista de la policia britànica considera que els tres paquets estan relacionats, però de moment es desconeix qui els ha enviat i per quin motiu.