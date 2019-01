Les autoritats investiguen la mort de quatre nounats en una setmana en un hospital d'Itàlia

Les autoritats italianes investiguen la mort de quatre nounats en una setmana a l'Hospital Civil de Brescia, al nord del país. Tots quatre infants estaven ingressats a la unitat de cures intensives i van morir en dies diferents. L'última defunció es va registrar dissabte passat: era un nen, Marco, que havia nascut prematurament el 4 de desembre i feia un mes que estava ingressat a l'hospital. Dissabte va morir d'una infecció de la qual encara es desconeix la causa.

Es dona la circumstància que en aquest mateix hospital un nounat ja va morir l'estiu passat i deu més van resultar infectats per una epidèmia causada per un bacteri. Aleshores la unitat de cures intensives va ser clausurada, i la Fiscalia de Brescia va obrir una investigació a un total de 16 metges i infermeres per presumpte homicidi imprudent.

Ara torna a ploure sobre mullat amb la mort de quatre nadons més. "Em diuen que el Marco havia agafat un bacteri però no saben concretar-me res més", es queixa la Denise, la mare del nen, que també exigeix que l'hospital li doni una explicació convincent. "No acuso ningú de negligència, però vull saber què ha passat exactament", justifica.

La ministra de Sanitat, Giulia Grillo, ha ordenat l'obertura d'una investigació exhaustiva sobre els fets. "Cal aclarir si hi ha una relació entre els diversos casos", ha destacat la mandatària. Fonts de l'hospital han negat que les morts siguin la conseqüència d'un "brot epidèmic infecciós". "Aquestes morts s'han registrat en una mateixa setmana, però es deuen a diverses malalties i no sembla que estiguin vinculades", ha informat l'hospital a través d'un comunicat. Amb tot, el centre sanitari ha destacat que vol aclarir els fets i s'ha mostrat obert a col·laborar amb les autoritats en tot el que sigui possible.