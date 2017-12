Les autoritats palestines no es reuniran amb cap representant dels EUA pel procés de pau

Cap representant de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP) es reunirà amb diplomàtics i membres del govern dels Estats Units per tractar el procés de pau en el futur, tal com ha confirmat aquest diumenge a l'agència Efe un assessor diplomàtic. La decisió és una resposta a la declaració del president nord-americà, Donald Trump, de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel.

"D'acord amb el va expressar el president [palestí] Mahmud Abbas a la Cimera d'Istanbul de l'Organització per a la Cooperació Islàmica, les autoritats palestines no es reuniran amb cap funcionari dels EUA per tractar el procés de pau", ha declarat l'assessor diplomàtic presidencial Majdi Jaldi.

Després que el dia 6 de desembre Trump reconegués Jerusalem com a capital d'Israel i anunciés el trasllat a aquesta ciutat de l'ambaixada nord-americana, actualment a Tel Aviv, Abbas va cancel·lar la trobada amb el vicepresident nord-americà, Mike Pence, que visitarà la regió aquesta setmana.

Segons l'agenda oficial, Pence arribarà a Israel dimecres des d'Egipte i l'endemà anirà al Parlament israelià (Knesset) i es reunirà amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, però no es traslladarà als territoris palestins.

"Vull tornar a expressar la meva estima per la determinació i pel lideratge del president Trump i de la seva administració en defensa de la veritat d'Israel i la fermesa amb què rebutgen els intents d'utilitzar l'ONU com a escenari per atacar Israel", ha dit aquest diumenge Netanyahu.

Abbas considera que el govern dels EUA ha pres part en el conflicte i el considera desacreditat com a mediador d'un procés de pau, de manera que no es repetiran les trobades amb el negociador de la Casa Blanca per al Pròxim Orient, Jason Greenblatt, que visita sovint la regió per mirar de fer tornar palestins i israelians a la taula de negociacions.

Aquest diumenge han continuat les manifestacions i els enfrontaments a Gaza i Cisjordània entre grups de palestins i forces de seguretat israelianes, que des del discurs de Trump s'han saldat amb vuit palestins morts i centenars de ferits.