150 balenes moren encallades en una platja d’Austràlia

Més de 100 voluntaris van col·laborar ahir en les tasques de rescat de les úniques balenes que van sobreviure d’un grup de 150 que va embarrancar en una platja a Hamelin Bay, a unes 300 quilòmetres al sud de Perth, a l’oest d’Austràlia. Finalment van ser sis els cetacis que van poder ser traslladats vius a alta mar per un dispositiu coordinat pel servei de Parcs i Vida Salvatge d’Austràlia, que va comptar amb l’ajut de diversos veterinaris i d’un batalló de voluntaris. Es desconeix encara el motiu pel qual les balenes es van despistar i van anar a parar a la costa, però es tem que perdessin el rumb a causa dels alts nivells de soroll humà a l’oceà.

Passades les nou del vespre, hora australiana, va finalitzar l’operació, que va durar tot el dia, per traslladar a un vaixell mar endins els cetacis que encara estaven vius. “Gràcies a tothom involucrat en l’operatiu pels vostres esforços increïbles”, va tuitejar el servei de Parcs i Vida Animal d’Austràlia.

Un pescador va donar la veu d’alarma a primera hora del matí quan va trobar la platja plena d’aquests enormes animals embarrancats a la sorra. Quan hi van arribar els treballadors del servei de conservació australià, 15 animals continuaven vius. “La majoria de les balenes van encallar soles a terra ferma durant la nit i no han sobreviscut”, deia llavors el cap de la missió de rescat, Jeremy Chick. De seguida es va començar a treballar per traslladar les 15 supervivents a mar obert, però la meitat van morir abans de les 4 de la tarda. Aleshores només van quedar set balenes vives, però encara en va morir una altra abans d’acabar l’operació. Les tasques de rescat van ser “logísticament molt difícils perquè el terreny és molt rocós, per la ubicació de les balenes mortes que envoltaven les supervivents i per la mala mar”, va dir Chick en un comunicat.

A més del mal temps, es va emetre una alerta a la zona per taurons, un depredador comú en aquelles aigües que podia aparèixer en qualsevol moment atret per les balenes encallades. Per evitar qualsevol atac de tauró, es va tancar la platja als locals i als turistes i es va limitar el nombre de voluntaris involucrats. Molts habitants de la zona es van oferir per ajudar, però només es va comptar amb els voluntaris entrenats: finalment van ser més de cent.

Els equips de rescat també van prendre mostres d’ADN de les balenes mortes per buscar pistes per esbrinar per què es van perdre i van acabar arribant a terra. Parcs i Vida Salvatge treballava també amb representants del comtat d’Augusta per retirar els cadàvers dels cetacis de la platja.

Els animals encallats ahir a Hamelin Bay eren balenes pilot (també anomenades caps d’olla comuns ) d’aleta curta, una espècie que habita aigües fredes temperades de la majoria d’oceans, segons la Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM).

Tot i que és habitual que les balenes es perdin i arribin a zones de costa, una quantitat tan gran d’animals embarrancats no és gens usual. Un estudi de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) apunta que la balena pilot d’aleta curta “és vulnerable als sons produïts pels éssers humans, com els generats pels sonars dels vaixells militars o de l’exploració sísmica”. “Tot i que no hi ha evidències que determinin la relació causa-efecte, els encallaments massius s’han associat sovint, pel lloc i el moment en què es produeixen, amb alts nivells de soroll humà. A prop de Taiwan, el 2004, una sèrie d’encallaments massius inusuals de balenes pilot d’aleta curta van coincidir amb uns exercicis militars”, diu l’informe de l’UICN, que té aquest cetaci en la seva llista vermella d’espècies amenaçades.

La directora de Hamelin Bay Holiday Park, Melissa Lay, va dir ahir a l’agència Reuters que en els 15 anys que porta a la zona només ha vist dos encallaments massius de balenes: “L’últim cop no en va sobreviure cap”. El més nombrós que es recorda va ser el 1996, amb 320 balenes pilot.