Obama acusa Trump d'haver afavorit la divisió social, però adverteix que no s'acabarà amb la victòria de Biden

Barack Obama creu que el seu successor a la Casa Blanca, Donald Trump, és un dels grans responsables de la divisió social que es viu actualment als Estats Units, però adverteix que la seva derrota a les eleccions d'aquest 3 de novembre no serà suficient per tornar a unir el país.

En una entrevista a la BBC (que s'emetrà dimecres però de la qual la televisió pública britànica ja ha avançat alguns fragments), l'expresident nord-americà reconeix que els Estats Units estan "realment dividits" ara mateix, "clarament més" que quan ell va guanyar les eleccions per primera vegada, el 2008. "Part d'això és atribuïble al nostre president actual, que ha animat activament la divisió perquè creia que això era bo per a la seva política", diu Obama, però afegeix que aquest fenomen "el va precedir i durarà més que ell". "Amb unes eleccions no n'hi haurà prou per revertir-ho", avisa l'expresident, que també responsabilitza de la polarització política actual l'auge de les "teories de la conspiració boges" i el "deteriorament de la veritat".

En aquest sentit, Obama assegura que ell mateix és "irreconeixible" en els mitjans de dretes, que mostren d'ell una "caricatura" que no concorda amb el que ell pensa i diu. "Però hi ha milions de persones que estan d'acord amb la idea que Joe Biden és socialista o que Hillary Clinton formava part d'una conspiració implicada en cercles pedòfils", lamenta, i afegeix que aquestes eleccions han demostrat que "aquesta falta de fidelitat a la veritat té conseqüències quan el càrrec electe més poderós del país la promou".

Optimista sobre el conflicte racial

A la conversa, Obama s'ha referit també al moviment Black Lives Matter de defensa dels drets de la població afroamericana, i afirma que ha generat, d'una banda, un sentiment de "desesperació" davant l'evidència que "el biaix racial en el sistema de justícia" nord-americà segueix sent "tan descarat", però, de l'altra, un "enorme optimisme" per "l'esclat d'unes protestes i un interès [per la qüestió] que excedeixen de llarg qualsevol cosa que s'hagi vist abans".

Segons l'expresident, anteriors casos d'assassinats de ciutadans negres desarmats, com el de Trayvon Martin el 2012, van generar fortes protestes que, tot i així, van topar amb la "resistència de gran part de la comunitat blanca", que mantenia la idea que es tractava d'incidents aïllats. "Aquest estiu hem vist que en comunitats amb una proporció negligible de població negra, la gent sortia al carrer a dir que les vides negres compten i a defensar la idea que cal un canvi real", assenyala Obama, que considera que la qüestió racial és "el pecat original" de la història dels Estats Units.