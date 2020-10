Joe Biden, una campanya de mínims que aspira a una gran victòria

Donald Trump sol burlar-se de la campanya del seu rival demòcrata, Joe Biden, assegurant que genera tan poc entusiasme que ningú no va als seus mítings. Un votant li va replicar a Twitter que, mentre ell atrau milers de seguidors als seus actes, els demòcrates es dediquen a votar. El cert és que, amb la campanya en la recta final, prop de 15 milions de nord-americans ja ho han fet. I, segons una anàlisi del Washington Post, en diversos estats clau per cada vot republicà n'hi ha dos de demòcrates, la qual cosa indica un entusiasme progressista que, si bé no es tradueix en esdeveniments massius, aparentment sí que ho fa en paperetes.

Trump se'n burla, però la discreta campanya del candidat demòcrata forma part d'una calculada estratègia de contrastos amb la republicana. Si en la del president tot és grandiós, la de l'exvicepresident és pur minimalisme. Si el mandatari organitza actes massius en plena pandèmia, l'aspirant extrema les mesures de seguretat per evitar contribuir a la propagació del virus en un país que ha perdut com a mínim 217.000 vides pel covid-19. Tot plegat en una campanya electoral per a uns comicis que, en certa mesura, són un plebiscit sobre Trump: reelecció sí, reelecció no. I aquest aspecte pot beneficiar molt el candidat demòcrata, que, a hores d'ara, és conscient que totes les enquestes el fan guanyador.

Contrast amb Trump

A causa del seguiment estricte de les recomanacions sanitàries, els mítings de Joe Biden amb prou feines acullen un grapat de persones. A terra s'hi dibuixen els cercles en què s'han d'estar per garantir la distància de seguretat. La mascareta és obligatòria. En alguns casos, els actes s'han celebrat en aparcaments. En comptes d'aplaudiments, Biden rep cops de botzina com a aprovació. Davant del vendaval mediàtic del president i l'allau constant de polèmiques que l'envolten, el seu contrincant ha apostat per donar visibilitat a la seva campanya en estats clau sense fer escarafalls i confiant en la cobertura dels mitjans locals. D'aquesta manera fa arribar el seu missatge i evita exposar els votants al virus innecessàriament.

L'estratègia de Joe Biden, de 77 anys, és actuar de manera antagònica a la de Trump, de 74. Donar exemple davant d'un president que ha infravalorat la gravetat de la pandèmia i ha incitat a l'incompliment de les mesures sanitàries, malgrat que va haver de passar recentment per l'hospital després d'haver donat positiu per covid-19. Tot i així, els responsables de la campanya del demòcrata van anunciar aquest dijous que dues persones del seu equip han donat positiu. Una d'elles, la directora de comunicació de la senadora Kamala Harris, candidata a vicepresidenta. Per això, i com a mesura de precaució, Harris ha suspès tots els actes públics que tenia a l'agenda fins diumenge. "Cap d'aquestes persones ha estat en contacte amb el vicepresident Biden, la senadora Harris ni cap altre membre de l'equip des que van donar positiu o en les 48 hores prèvies al resultat positiu", es llegeix en una nota emesa aquest dijous per l'equip de Biden. Un contrast de transparència amb l'opacitat de la Casa Blanca en la gestió dels seus positius.

La principal arma dels demòcrates no és tant el relatiu entusiasme que desperta Joe Biden com l'afartament de milions de nord-americans amb Trump. La base de votants demòcrata és molt més diversa que la republicana, tant des del punt de vista demogràfic com des de l'ideològic. És més difícil d'acontentar que la conservadora, que recolza fonamentalment en el vot blanc i rural.

Sota el mateix paraigua, Biden necessita que vagin a les urnes tant els seguidors socialdemòcrates del senador Bernie Sanders, el seu principal rival a les primàries, com els republicans desencantats amb el president. En aquest complex equilibri, el número 2 d'Obama està sent calculadament ambigu.

La sort per a Joe Biden és que, després de mig segle de servei públic, és prou conegut perquè els ciutadans no es creguin el retrat que fa d’ell la campanya de Trump com un radical d’esquerres i afí al socialisme (que sovint es confon als Estats Units amb el comunisme). Amb el seu bagatge, el demòcrata ha apostat per mesurar el seu discurs per, sense alienar la base més progressista, no espantar els més moderats. Per exemple, amb les seves evasives sobre si apostarà per ampliar el nombre de jutges del Tribunal Suprem en cas de guanyar, una idea dels més progressistes amb la qual s’intentaria compensar el domini conservador que suposarà la més que probable confirmació de la jutge Amy Coney Barrett. Biden no sembla procliu a la idea, però no tanca públicament el debat amb el pretext que posaria sobre ell un focus que, per guanyar, necessita que continuï apuntant a Trump.