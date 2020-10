L'oposició democràtica de Bielorússia guanya el premi Sàkharov a la llibertat de consciència

El Parlament Europeu ha decidit atorgar el premi Sàkharov a la llibertat de consciència 2020 al Consell de Coordinació de Bielorússia, un organisme creat aquest estiu al voltant de la candidata opositora Svetlana Tikhanóvskaia amb l'objectiu de lluitar contra el règim autoritari del president del país, Aleksandr Lukaixenko. "Tenen a favor seu una cosa que la força bruta mai podrà vèncer: la veritat", ha afirmat a través de Twitter el president de l'Eurocambra, David Sassoli, en el moment d'anunciar l'adjudicació del guardó, i ha afegit: "No abandoneu la vostra lluita. Som al vostre costat".

