Les bombes d'al-Assad a la regió de Guta deixen més morts en un dia que mai

L'enèsima onada d'atacs del règim de Baixar al-Assad a la regió siriana de Guta -el principal feu opositor- ha superat límits d'inhumanitat. Dilluns, almenys 100 persones, inclosos 20 infants, hi van morir a causa dels atacs aeris i d'artilleria de les forces governamentals sirianes. Aquesta xifra, el nombre més gran de víctimes mortals a causa d'un bombardeig en tres anys, evidencia la contínua brutalitat que es viu en aquesta zona de Damasc, assetjada des de fa anys per les bombes d'al-Assad.

La gran majoria de víctimes, com en altres episodis, són civils: famílies amb nens, que s'hi troben atrapades. Davant l'incident, UNICEF s'ha quedat sense paraules. Després de conèixer les morts, aquesta organització ha llançat un comunicat pràcticament en blanc on només s'hi llegia: "Cap paraula farà justícia als menors assassinats, ni a les seves mares, pares ni éssers estimats".

L'Observatori Sirià de Drets Humans, que porta temps denunciant la crueltat d'aquesta guerra que ja fa set anys que martiritza el país, ha apuntat que almenys hi ha 250 ferits. Els atacs, perpetrats per avions, helicòpters i artilleria del règim, van tenir lloc a les localitats d'Hamuriya, Saqba, Mesraba, Kafr Batna, Beit Saua, Haza, Otaya, Yisrín i Zamalka. La mateixa organització calcula que des de diumenge, els atacs haurien provocat gairebé 200 víctimes mortals.

540x306 Els infants també són víctimes de la brutalitat dels atacs. / REUTERS / BASSAM KHABIEH Els infants també són víctimes de la brutalitat dels atacs. / REUTERS / BASSAM KHABIEH

"Els bombardejos són contra zones civils, no n'hi ha hagut cap en contra dels fronts de batalla", ha lamentat un portaveu de l'opositor consell local d'Hamuriya. "Primer hi va haver un bombardeig en el qual diverses avions van llançar fins a vuit coets contra un barri residencial. Després, sis projectils més contra un altre barri", ha detallat el portaveu, que s'ha identificat a Efe com Ismail i que denúncia que els atacs a barris residencials fa temps que es repeteixen. Les Nacions Unides, per la seva banda, han demanat un alt al foc immediat a la zona afirmant que la situació fa temps que "està fora de control", després d'una "escalada extrema de les hostilitats".

Atacs que es repeteixen

I és que la violència a Guta -escenari de diversos atacs químics d'al-Assad- és sistemàtica. Des del començament del 2018, el règim, i també els seus aliats Rússia i Iran, han intensificat les massacres. Els civils, coneixedors de la situació, viuen pràcticament ocultats en soterranis. Però cada cop hi ha menys edificis que en tinguin, per tant, moltes famílies "no troben protecció i es queden a les cases pregant ajuda a Déu", explica Ismail. Els hospitals -que ja no abunden en la regió- mercats, o escoles també han estat blanc de míssils. A més, l'escassetat i, sobretot, la gana martiritza la població: s'han detectat diversos casos de desnutrició infantil, fet que evidencia la necessitat, tal i com apunten les Nacions Unides, d'una treva.

540x306 Imatge posterior a un atac en un barri residencial de la regió. / REUTERS / BASSAM KHABIEH Imatge posterior a un atac en un barri residencial de la regió. / REUTERS / BASSAM KHABIEH

De fet, a principis d'aquest mes, l'ONU va demanar una pausa humanitària d'almenys 30 dies en el conflicte per poder assistir a centenars de milers de sirians en àrees assetjades o de difícil accés, i per evacuar malalts i ferits. En les últimes setmanes, centenars de persones han perdut la vida per l'augment dels atacs a Guta Oriental, on l'ONU calcula que hi ha unes 400.000 persones atrapades pel setge governamental.

L'oposició a l'exili ha dit en diverses ocasions que és "una guerra d'extermini", i ha criticat el "silenci internacional", davant els "crims" del règim d'al-Assad, que porta des del 2013 assetjant Guta. Fins al moment però, ni el govern sirià ni cap dels seus aliats han fet declaracions al respecte.