Les botigues de cànnabis legal fan furor a París

Només són dos quarts de tres de la tarda i una trentena de persones ja fan cua davant del número 140 del carrer Amelot, al districte 11 de París. Esperen pacientment el seu torn -poden estar-s’hi fins a dues hores- per entrar en una de les primeres botigues de la capital francesa que venen cànnabis considerat legal. És a dir, que no sobrepassa un 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), un component del cànnabis amb efectes psicoactius i catalogat com un estupefaent a França. El cànnabis permès per la legislació francesa conté cannabidiol (CBD), un component amb efectes terapèutics que, en canvi, no està considerat com un estupefaent. “No és ni una droga ni un medicament”, precisa el doctor William Lowenstein, president de l’Associació SOS Addictions. A més, “està lliure de potencials addictius”.

Cofyshop

Si bé el nom dels establiments, Cofyshop, fa referència indubtablement als coneguts coffee shops dels Països Baixos, a les botigues que s’estan obrint per tot França en cap cas s’hi pot consumir in situ. Només s’hi pot comprar cabdells de CBD, que també es presenten en forma d’infusions, bàlsams o bé olis.

“Aquest és una mica més afruitat”, precisa un dependent a un dels clients abans de deixar-li olorar un cabdell. Els guarden en pots de vidre amb un adhesiu en què es pot llegir “No fumar”. Malgrat que pot semblar irònic, des del Cofyshop asseguren que ells no elogien els efectes d’aquest producte. Així és com es cobreixen les espatlles d’una multa de 75.000 euros i una condemna de presó de cinc anys: l’article L.3421-4 del codi de la sanitat pública de França prohibeix la incitació a l’ús o al tràfic d’estupefaents o de substàncies que es presenten com a tal.

“No m’ho puc creure!”, exclama una dona que passa per la vorera del davant. “Estem arreglats!”, continua clamant a l’aire, abans de preguntar-li al seu company: “Com ho farem amb els nens?” Ell li respon, dubitatiu, que probablement demanen el carnet d’identitat. Efectivament, l’únic requisit és ser major d’edat.

Malgrat la riuada de gent que hi acudeix, no tothom veu amb bons ulls aquest tipus de botiga. És per això que al Cofyshop s’ha contractat un servei de seguretat. Dos vigilants controlen i gestionen les entrades i sortides de l’establiment, com en una discoteca.

A 15 euros el gram

“No es pot pagar amb targeta, teniu un banc molt a prop on podeu treure diners”, indica de tant en tant un dels vigilants a les persones que fan cua. El preu d’un gram és de 15 euros i nou grams, el màxim que es pot comprar, costen 100 euros. El cànnabis CBD que també venen a través d’internet fa dies que està fora d’estoc.

“Vaig veure a les xarxes socials que havien obert la botiga i he vingut a provar-lo”, explica a l’ARA una francesa d’uns vint anys. No és l’única noia, però certament la majoria dels clients són homes: hi ha des de joves fins a homes de més de cinquanta anys. Alguns, vestits amb xandall, però d’altres també amb corbata.

Davant l’èxit fulgurant d’aquestes botigues, des del departament interministerial de la lluita contra les drogues i les conductes addictives (MILDECA), que depèn del primer ministre, van puntualitzar dilluns que “qualsevol producte que contingui CBD extret de la planta del cànnabis està prohibit, excepte alguns casos”. Una d’aquestes excepcions és el límit de la taxa del 0,2% de THC. El MILDECA precisa que aquest percentatge fa referència a la planta i no pas al producte acabat. Per tant, “els productes a base de CBD estan prohibits si contenen THC, sigui quina sigui la taxa”.

En canvi, segons NORML França, una organització que lluita per reformar la legislació relativa a la marihuana, “no existeix cap reglamentació per a aquest nou sector econòmic en auge”. “Les autoritats -afegeix- no estaven preparades per un entusiasme tan gran com el que ha generat el cànnabis ultralight a França”.