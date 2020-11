Més de 80.000 denúncies per abusos sexuals contra els Boy Scouts

Més de 82.600 persones han denunciat haver patit abusos per part de membres dels Boy Scouts of America. Ho va revelar diumenge el New York Times, que recorda que aquest dilluns era la data límit fixada pel tribunal de Delaware davant del qual l'organització es va declarar en suspensió de pagaments al febrer, precisament per poder fer front a l'allau de denúncies per abusos. Llavors se n'havien recollit 12.000 i l'entitat esperava que amb aquesta mesura es pogués obrir un fons de compensació a través del qual compensar totes les víctimes que ja haguessin denunciat el seu cas o que ho fessin, com a màxim, fins aquest dilluns.

"Sabia que hi havia molts casos, però mai vaig preveure una quantitat com aquesta", reconeixia, en declaracions al New York Times, l'advocat Paul Mones, que des de fa vint anys porta casos relacionats amb els Boy Scouts. Tot i així, adverteix que les situacions denunciades podrien representar només una part del total de víctimes d'abusos de l'organització.

Entre les denúncies presentades n'hi ha de tots els estats dels Estats Units, i les víctimes tenen actualment entre 8 i 93 anys, la qual cosa dona una idea de la continuïtat d'aquestes situacions al llarg dels 110 anys d'història de l'organització. La gran majoria dels denunciants són homes, però també hi ha algunes dones que asseguren que van ser víctimes d'abusos per part d'una organització que no va obrir la porta a les nenes fins al 2017.

En un comunicat, els Boy Scouts es mostren "devastats pel nombre de vides afectades pels abusos del passat", demanen disculpes i expliquen que la seva intenció és posar en marxa un procés senzill perquè les víctimes puguin demanar una indemnització. Quan es va declarar en fallida, l'organització va detallar que comptava amb actius per valor d'uns 1.000 milions de dòlars, als quals caldria sumar les propietats de la xarxa de filials territorials de l'entitat.

Des de la seva fundació, el 1910, els Boy Scouts han acollit uns 130 milions de joves nord-americans. Actualment té uns dos milions de membres, però als anys 70 va arribar a tenir-ne gairebé cinc milions.