Un coixí de braços salva dos menors que salten d'un tercer pis en flames

Dos menors d'edat, de 3 i 10 anys, van saltar des d'un tercer pis per salvar-se d'un incendi al seu edifici dimarts a la localitat francesa de Grenoble . Els nens es van precipitar una dotzena de metres abans d'aterrar en un coixí de braços format per un grup d'adults que hi havia sota l'edifici.

Els dos menors van acabar il·lesos, malgrat que van haver de ser hospitalitzats per inhalació de fum i pels nervis passats per l'accident. També van haver de ser hospitalitzats 17 residents més de l'edifici, segons la premsa local. Quatre de les persones del grup d'adults que van agafar els nois també van anar a l'hospital per comprovar que no s'haguessin fracturat cap os en el salt dels menors.

Les imatges, enregistrades per un telèfon mòbil, van ser publicades originalment pel mitjà regional Le Dauphiné Libéré .