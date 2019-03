Dos adolescents causen una matança en un institut de São Paulo

Almenys 10 persones han resultat mortes aquest dimecres en un tiroteig en una escola de S ão Paulo quan suposadament dos adolescents amb la cara tapada i armats amb pistoles han entrat al centre i han disparat indiscriminadament contra els que es trobaven pel camí. Fonts policials han explicat que entre les víctimes hi ha cinc estudiants d'entre 15 i 17 anys, així com treballadors del col·legi. Les mateixes fonts apunten que els agressors s'han suïcidat després de provocar matança, al més pur estil de les que hi ha sovint als Estats Units. De moment no han transcendit les causes ni la identitat de víctimes i tiradors, de qui els testimonis han indicat que duien caputxes amb una calavera impresa al front.

Segons la Policia Militaritzada, els agressors duien a les motxilles diferents armes, com revòlvers, explosius, matxets i un arc i una fletxa, material que s'està examinant.

Els fets han passat a l'escola Raul Brasil, a la localitat de Suzano, a uns 60 quilòmetres de la capital paulista. Es tracta d'un centre d'educació secundària, al qual assisteixen un miler d'alumnes d'entre 11 i 17 anys.

La televisió Globo ha informat que la policia i els bombers han trigat massa temps en atendre les trucades d'emergència. Un testimoni no identificat ha dit al diari 'Folha de S.Paulo' que ha vist una persona disparant una arma fora de l'edifici i just després ha entrat. L'incident s'ha produït quan començaven les classes a primera hora del matí.

651x366 Façana de l'edifici atacada en una imatge del seu web / ESCOLA RAUL BRASIL Façana de l'edifici atacada en una imatge del seu web / ESCOLA RAUL BRASIL

"Hem pensat que era una bomba, però després hem vist una persona caient per les escales i aviat ens hem adonat que eren trets. Estic bastant segur que conec un dels tiradors. Tenia idees molt radicals", ha dit un estudiant que no vol ser identificat al diari 'Estadão'.

Les autoritats locals informen que els serveis d'emergència estan traslladant els ferits als hospitals de Santa Luzia i Santa Marcelina.