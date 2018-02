El ‘primer britànic’, de fa 10.000 anys, era negre i d’ulls blaus

Pell fosca gairebé negra, cabells negres i lleugerament rinxolats i ulls blaus. El tòpic s’ha fet miques. El primer habitant modern de les illes britàniques de què es té notícia, l’Home de Cheddar, que va viure fa 10.000 anys -equivalent, doncs, a 300 generacions abans de l’actual-, no s’assembla gens físicament al clixé dels nacionals del Regne Unit anteriors i contemporanis a l’expansió colonial: és a dir, blancs, més aviat pàl·lids i de cabells rossos o pèl-rojos, aquesta última, una característica molt més accentuada a les terres d’Escòcia.

És més, aquest primer britànic no es diferencia gens dels habitants del continent en la mateixa època. Molt probablement procedia de l’Àfrica subsahariana o del Pròxim Orient, i va arribar a les illes poc després del final de la Tercera Edat de Gel.

La sorprenent imatge del rostre de l’Home de Cheddar es pot veure des d’ahir al Museu d’Història Natural (NHM, en les sigles en anglès) de Londres. Elaborada per artistes plàstics especialistes en treballs semblants -que col·laboren habitualment amb la institució-, el resultat és acuradament científic.

La reconstrucció s’ha fet a partir de l’ADN extret de l’os intern de l’orella, el més dens del cos humà. Amb una moderna tecnologia que no s’havia utilitzat mai abans, i que fa deu anys no era a l’abast de la comunitat científica, s’ha refet tota la seqüència del genoma de l’Home de Cheddar. Les dades obtingudes han servit per determinar les característiques ja apuntades però també per esbrinar altres detalls sobre la seva biologia: per exemple, que no podia pair la llet.

L’esquelet de l’Home de Cheddar, que es conserva pràcticament íntegre, i que és un cas únic al Regne Unit, va ser descobert accidentalment l’any 1903 al comtat de Somerset, dins d’una gruta molt turística situada al congost de Cheddar, 236 quilòmetres a l’oest de Londres. A diferència del que era habitual aleshores, l’esquelet estava en una tomba aïllada, no comunitària.

L’individu que la ciència acaba de presentar en societat és un típic exemplar de caçador-recol·lector del període mesolític. Feia 1,66 metres, pesava uns seixanta quilos i es calcula que va morir quan superava de molt poc els vint anys.

Prèvies reconstruccions facials de l’Home de Cheddar, fetes sense la tecnologia emprada per dur a terme l’actual -per tant, sense introduir-hi les variables de l’ADN-, el feien de pell més clara que la resultant.

El professor Ian Barnes, cap del projecte d’investigació conjunta iniciada fa tres anys pel Museu i pel University College London (UCL), destacava ahir que “la combinació de pell fosca, cabells negres i ulls blaus és l’aparença general dels pobladors d’aquella època, entre 10.000 i 6.000 anys abans de Crist. Una combinació gens habitual avui en dia”.

D’acord amb l’arqueòleg Tom Booth, també de l’equip del NHM, una de les conclusions immediates de la descoberta de l’aparença de l’Home de Cheddar és que “les categories racials que tenim són imaginàries, construccions culturals molt modernes no aplicables a tot el passat”. En el mateix sentit s’ha pronunciat Yoan Diekmann, biòleg de l’UCL i col·laborador del projecte, en assegurar que la connexió entre ser britànic i la blancor no és una “veritat immutable”.

Tot plegat no ha agradat gens a alguns sectors de la població britànica, ultrasensible a qualsevol insinuació que posi en dubte els estereotips de la puresa dels habitants originaris de les illes. Ahir Twitter bullia de piulades despectives cap al treball dels científics, tot i que també n’hi havia d’iròniques sobre la irada reacció que podrien tenir els brexiters més aferrissats, com ara Nigel Farage o el candidat a primer ministre si cau Theresa May, Jacob Rees-Mogg, en saber que el primer britànic conegut era negre.

L’estudi fet sobre l’Home de Cheddar mostra que actualment un de cada deu britànics hi tenen algun parentiu, tot i que molt llunyà.