La policia britànica investiga la implicació de dissidents de l'IRA en l'enviament de paquets bomba

La policia britànica investiga la suposada implicació d'un grup dissident del ja inactiu Exèrcit Republicà Irlandès (IRA) en l'enviament la passada setmana de diversos paquets amb petits explosius a Londres i Glasgow (Escòcia).

En un comunicat, la Policia Metropolitana de Londres i la Policia d'Escòcia van explicar que les seves indagacions parteixen d'un missatge d'autoria enviat aquest dilluns a un mitjà de comunicació nord-irlandès amb una paraula clau utilitzada habitualment per aquell grup.

Els suposats responsables dels enviaments diuen que pertanyen a l'IRA i que han enviat cinc paquets explosius, tot i que de moment només se n'han interceptat quatre. Tres, franquejats amb segells de la República d'Irlanda, van ser detectats el dia 5 de març als aeroports londinencs de Heathrow i London City i a l'estació de tren de Waterloo de la capital britànica. L'endemà, va aparèixer un altre paquet sospitós a l'oficina de correus de la Universitat de Glasgow, que va obligar els artificiers de l'exèrcit a dur a terme una explosió controlada, després d'evacuar el centre.

"Atès que els paquets rebuts la setmana passada s'assemblen als artefactes enviats en el passat per grups dissidents vinculats a activitats terroristes a Irlanda del Nord, els agents ja estan seguint aquesta línia d'investigació. No obstant això, seguim mantenint obertes altres opcions", assenyala la nota policial.

En els últims mesos, les forces de l'ordre britàniques i irlandeses han detectat un augment de les activitats d'un grup dissident de l'IRA autodenominat Nou IRA, format per tres grups terroristes que el juliol de 2012 van anunciar que havien unit les seves forces per seguir amb la lluita armada i recollir el testimoni independentista de qui va ser el braç paramilitar del partit Sinn Féin, conegut també com l'IRA Provisional (PIRA), ja inactiu.

Aquest grup armat, segons les forces de seguretat, es nodreix principalment de membres de l'IRA Autèntic (RIRA), escindit del PIRA el 1997 i que s'oposava al procés de pau.