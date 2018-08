La UE intenta evitar que les empreses europees marxin de l'Iran

La Unió Europea envia un missatge de suport al règim de l'Iran amb l'activació de l'anomenat 'estatut del bloqueig', un paquet de mesures que busca limitar l'impacte de les sancions econòmiques que els Estats Units han recuperat a partir d'avui dimarts per a totes les empreses que inverteixin a l'Iran. Es tracta d'evitar una fugida massiva de companyies europees, que a partir d'ara hauran de demanar autorització a Brussel·les abans de desmuntar l'activitat. Els Vint-i-vuit es reserven l'apartat d'excepcions per a les empreses que aconsegueixin provar que mantenir-se al país perjudica i entorpeix la seva activitat.

Amb les sancions imposades per Washington, totes les empreses amb interessos a l'Iran, independentment de la seva bandera, seran castigades, així que la UE intenta donar un marge de tranquil·litat a les que són de propietat europea, i els obre la porta a reclamar compensacions per danys i perjudicis.

L'objectiu de l''estatut del bloqueig', una mesura inèdita i plantejada inicialment per a Cuba, és compensar l'impacte que suposaran per al règim de Teheran les sancions aprovades per Donald Trump i assegurar així que el país continuï amb l'exportació de gas i petroli, dues de les grans fonts de finançament, i que l'economia no acabi amb números vermells.