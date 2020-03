Els cadàvers s'acumulen a Itàlia a l'espera de rebre sepultura

A Itàlia ja no hi ha lloc ni per als vius ni per als morts. A la crisi sanitària de l'alt nombre de contagis que està desbordant els hospitals del nord de país, 33.190 segons l'últim balanç, s'hi afegeix el col·lapse de tanatoris i cementiris. Està prohibit celebrar funerals i els cossos dels difunts en ciutats com Bèrgam, epicentre del coronavirus, estan sent traslladats a altres províncies per poder ser incinerats.

A Bèrgam no hi ha gent cantant als balcons al migdia, ni aplaudiments per als metges i infermers al fer-se de nit. Amb més d'un milió d'habitants, la ciutat llombarda, situada a 90 quilòmetres de Milà, s'ha convertit en el principal focus de l'epidèmia a Itàlia, que ja s'ha cobrat més de 3.400 vides. Les víctimes es multipliquen cada dia. Només en l'última setmana gairebé 400 persones han mort amb coronavirus. "En tres setmanes he acumulat tant de dolor que em costa contenir-lo", ha confessat al diari La Repubblica Maria Beatrice Stasi, directora de l'Hospital Joan XXIII, convertit en un hospital de campanya, on almenys 80 metges s'han contagiat.

Morts no comptabilitzats

Però les autoritats locals sospiten que "el total de morts podria ser molt més alt" respecte a la xifra oficial perquè molts "no moren a l'hospital" i no estan sent classificats com a víctimes del coronavirus, sosté l'alcalde, Giorgio Gori. Els cossos sense vida dels que moren als hospitals són immediatament introduïts en un taüt –nus, per evitar el contagi–, però els que moren a casa han d'esperar que dos metges en certifiquin la mort, de manera que moltes famílies s'estan veient obligades a conviure amb els cadàvers dels seus familiars.

Des de fa setmanes, les gairebé 80 funeràries de la ciutat treballen dia i nit, però molts dels seus empleats també s'han contagiat i estan desbordades. En moltes esglésies, convertides en tanatoris improvisats, s'hi acumulen els taüts a l'espera de poder rebre una sepultura digna. La situació ha obligat l'exèrcit a intervenir. La nit passada, una llarga filera de vehicles militars va recórrer el centre de Bèrgam per transportar fins a Mòdena, Parma o Bolonya els taüts de les víctimes que ja no poden ser enterrades al cementiri local.

651x366 Camions de l'exèrcit traslladen taüts des de Bèrgam a altres localitats per donar-los sepultura / FILIPPO VENEZIA / EFE Camions de l'exèrcit traslladen taüts des de Bèrgam a altres localitats per donar-los sepultura / FILIPPO VENEZIA / EFE

Enmig d'una crisi sanitària sense precedents, el govern ha anunciat que prolongarà el confinament de 60 milions de ciutadans per aturar l'expansió del virus. "Les mesures restrictives estan funcionant, i és obvi que quan arribem al pic de contagis, espero d'aquí pocs dies, no podrem tornar a la vida d'abans immediatament", ha declarat el primer ministre, Giuseppe Conte, en una entrevista al Corriere della Sera. Les autoritats italianes van anunciar la setmana passada que la quarantena a la qual està sotmès tot el país des de fa 11 dies acabaria el 3 d'abril, però aquest dijous Conte ha reconegut que serà "inevitable" estendre-la, tot i que no ha especificat durant quant de temps.

Allargament del confinament

La mesura anunciada pel primer ministre es basa en les recomanacions dels experts, que adverteixen que la fi de les restriccions com a conseqüència d'un descens dels contagis podria provocar un repunt de casos positius a curt termini. Des del ministeri de l'Interior denuncien que molts ciutadans no estan respectant el confinament i estudien imposar mesures més severes, com la prohibició estricta de practicar esport a l'aire lliure o avançar el tancament de les botigues d'alimentació. A Itàlia està permès fer esport a l'aire lliure, però en solitari i mantenint la distància de seguretat.

A l'espera que es concretin les noves mesures de contenció, l'Emília-Romanya, on han mort 65 persones amb coronavirus, ha tancat aquest dijous tots els parcs de la regió i ha prohibit passejar, allunyar-se del domicili per treure el gos i anar en bicicleta si no és per anar a la feina o a comprar. Mentrestant, el ministeri de Transports ha reduït el trànsit ferroviari a tot el país i ha limitat les connexions entre la península i les illes de Sicília i Sardenya.