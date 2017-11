El cadàvers oblidats en una nevera per l'Estat Islàmic

Amontegats en contenidors, etiquetats i gairebé tots identificats, més de 700 cadàvers de presumptes combatents de l'Estat Islàmic esperen a la ciutat líbia de Misrata que un jutge decideixi si han de ser sepultats i en cas de tenir autorització on s'han de fer els enterraments.

"Són d'homes que van batallar durant l'ocupació de Sirte, van ser recollits després de l'alliberament de la ciutat [el passat mes de desembre] i traslladats a aquestes càmeres refrigerades", explica un membre de l'autoritat responsable de la seva cura. Són majoritàriament estrangers, molts de Tunísa, el país que més combatents ha enviat a les files jihadistes i mai ningú els ha reclamat.

A escassos metres de les càmeres, en situació precària, gairebé sense instrumental ni condicions ambientals, un petit grup de forenses treballa en la identificació dels cossos, alguns dels quals es troben mutilats. N'extreuen mostres d'ADN, els fotografien, busquen algun tipus de marca, els classifiquen per raça i característiques de pell. Un cop documentats, se'ls col·loca a l'interior de bosses blanques.

"És el màxim que es pot fer. De molts tenim el seu nom i la seva nacionalitat. Però d'altres ni tan sols estem segurs d'on vénen. Hi ha pocs libis. Abunden els sudanesos, egipcis i tunisians. També hi ha altres de països subsaharians", explica el responsable.

Milícies englobades en la branca líbia de l'Estat Islàmic van prendre la ciutat de Sirte, feu del dictador libi Muammar al-Gaddafi -enderrocat el 2011-, al febrer del 2015 amb una demostració de força desconeguda a Líbia.

Centenars de combatents, pujats a desenes de furgonetes noves de la marca Toyota estil 'pick-up', amb tota mena de canons antiaeris i amb la bandera negra del califat al vent, van entrar a la localitat gairebé sense oposició. Radicals procedents de la veïna ciutat oriental de Derna, cor del jihadisme a Líbia, de Síria i de l'Iraq, havien preparat el terreny a la ciutat costanera, que van convertir en el bastió fanàtic més a occident, a l'estil de Mossul o Raqqa.

Aquesta mateixa setmana, voluntaris de la Mitja Lluna Roja líbia van trobar diversos cossos en avançat estat de putrefacció en una de les escoles de Sirte, durant els treballs de reconstrucció. Segons Fawzi Al-Fitouri, cap de la divisió de la Mitja Lluna a Misrata, un dels cadàvers va haver de ser rescatat amb extrema cura ja que encara mantenia adossat un cinturó carregat d'explosius.

"Estem a l'espera que el jutge dictamini què fem amb ells. Tota la informació rebuda ha estat enviada al fiscal general, que és qui ha de decidir", explica el responsable d'aquest atípic dipòsit de cadàvers. "Sembla ser que s'han iniciat contactes amb els països d'aquells la identitat i origen coneixem. Però ningú en vol fer-se càrrec", explica.

"Les famílies probablement perquè no volen ser assenyalades o fins i tot perquè són part de les forces islamistes. I els governs igual, no volen ser vinculats amb aquesta gent i tampoc saben que fer amb ells", afegeix, per la seva banda, un membre dels serveis secrets àrabs a la zona.

Jihadistes tunisians instruïts en camps d'entrenament establerts a Líbia, especialment al costat de les ciutats de Derna, Sirte i Sabratha, pròxima a Trípoli, van atemptar el 2015 en el seu propi país, matant a 72 persones, 60 d'elles estrangers, i enfonsant el seu turisme.

Una amenaça encara viva en tota la regió, ja que en els últims mesos s'ha detectat un augment de l'activitat radical al voltant de Sirte, una ciutat ferida encara arruïnada i saltada de cadàvers -es calcula que més de 2.000 combatents estrangers van morir i van ser enterrats- que es podreixen mentre esperen el seu destí.